Gündogan torna a parlar després de la polèmica amb Araujo

Ilkay Gündogan, jugador del Futbol Club Barcelona, s'ha pronunciat després de la polèmica sorgida amb el company Ronald Araujo. Davant els mitjans oficials del club, l'alemany ha instat a aprofitar el dolor que va causar la derrota davant el París Saint-Germain per ser més competitius, de cara al tram final de la competició.

"Tota la frustració i decepció que comporta aquest partit crec que també és una cosa que pots fer servir. Cada jugador, i especialment els més joves, pot fer-lo servir com a motivació per millorar l'any que ve, per tenir aquesta experiència a la teva butxaca", ha assenyalat el futbolista. .

Gündogan, que compta amb una àmplia experiència a la Lliga de Campions, va parlar sobre la importància d'aprendre de les derrotes i evitar errors similars en el futur. "L'any que ve, quan et trobis en circumstàncies similars, llavors t'adonaràs de què és el que vols fer; l'any passat va passar això o vam fer això, vam fer allò... I ara el pots fer servir per intentar evitar els errors previs que potser vas cometre", va expressar el jugador.

El centrecampista també va reflexionar sobre la derrota davant el PSG i la situació de l'equip, especialment considerant la joventut i la manca d'experiència a la competició d'alguns dels seus integrants. "L'important és que un partit com el del PSG pot passar. És normal, sobretot en un equip com el nostre, amb jugadors joves i potser no tan experimentats especialment en aquesta competició", va comentar Gündogan.

Tot i l'eliminació a Champions, el focus del Barcelona se centra ara en el proper Clàssic contra el Reial Madrid a LaLiga. Gündogan va expressar la seva emoció per aquest partit i la importància que té al futbol europeu. "La sensació ara mateix ja és de ganes que arribi el Clàssic. Crec que el futbol de vegades és curiós perquè fa tot just dos dies vam patir una dura derrota, en una nit molt frustrant i decebedora, però ara tens un gran partit al davant, un dels més importants del futbol europeu”, va indicar el jugador.

El futbolista va descriure l'atmosfera i la tensió úniques que envolten el Clàssic, destacant el privilegi que significa jugar-lo, especialment per a un club com el Barcelona. "Pots sentir que el Clàssic és molt especial, sent honest. Ja ho vaig sentir al partit de Montjüic fa uns mesos ia la Supercopa d'Espanya que vam jugar a Aràbia Saudita. Pots sentir una atmosfera i una tensió diferents en aquest partit, cosa que és sorprenent. És un privilegi jugar-ho, i jugar-ho per al Barça òbviament que també”, va afirmar Gündogan.

A més, el jugador va recordar el primer gol amb el Barcelona en un partit important com el Clàssic de la jornada 11, tot i que va lamentar que no es traduís en una victòria per a l'equip. "Tant de bo hagués estat un millor resultat al final del dia, òbviament amb la derrota aquest gol significa menys perquè no vam poder aconseguir els tres punts. Hauria preferit no marcar però aconseguir els tres punts, és clar", va dir Gündogan.

Finalment, el migcampista ha posat èmfasi en la importància d'aprofitar les oportunitats i limitar les del rival, especialment contra un equip de la qualitat del Reial Madrid. "Crec que aquesta és exactament la clau. Per intentar guanyar contra el Madrid, abans que res has d'aprofitar les teves oportunitats; i després també has d'intentar limitar al mínim les oportunitats que els donis. Perquè ells, ho he de dir, tenen qualitat; i si només tenen una oportunitat, encara que petita, això es converteix en gol", va concloure Gündogan.