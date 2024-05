Hamàs llança un atac amb coets a Tel Aviv per primera vegada en quatre mesos

Les brigades Izz ad-Din al-Qassam, el braç armat del moviment islamista palestí Hamàs, han anunciat aquest diumenge un gran atac amb coets a Tel Aviv, el primer des de fa mesos en el marc de la guerra de Gaza, mentre l'exèrcit israelià ha confirmat l'activació de les sirenes d'alerta aèria tant a la ciutat com al centre d'Israel.

"Hem llançat una gran andanada de míssils sobre Tel Aviv en resposta a les matances sionistes contra els civils", han anunciat les brigades en un comunicat recollit per Al-Jazeera.

El servei militar d'alertes ha confirmat l'activació de les sirenes per atac aeri a la ciutat i en comunitats properes com ara Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon o Petah Tikva. En el cas de Tel Aviv, el darrer atac d'aquesta naturalesa va tenir lloc el 29 de gener.

La defensa aèria israeliana coneguda com la Cúpula de Ferro s'ha activat per repel·lir l'atac. Fonts de seguretat han informat el portal israelià Walla d'un ferit a la ciutat de Herzliya, a la perifèria nord de l'àrea metropolitana de Tel Aviv, però de moment no hi ha constància oficial de víctimes ni de danys materials.

Aquest atac a Tel Aviv seria el primer en quatre mesos i el primer també des de la nova ofensiva israeliana a la ciutat gazatina de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, que ha provocat el desplaçament forçat de centenars de milers de persones. Israel defensa l'operació com una iniciativa per acabar d'eliminar els batallons de Hamàs al sud de Gaza.