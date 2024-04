Harwicz plasma el ''culte cruel de destruir l'altre'' a la novel·la 'Perdre el judici'

per Redacció CatalunyaPress

L'escriptora argentina Ariana Harwicz acaba de publicar la novel·la 'Perder el juicio' (Anagrama) en què plasma el "culte cruel de destruir l'altre" i aborda temàtiques habituals a la seva obra com la família, la maternitat qüestionada, les relacions violentes de parella i la impostura.

En una entrevista amb Europa Press, Harwicz (Buenos Aires, 1977) ha afirmat que a la novel·la planteja "un combat de boxa" entre dos personatges desclassats i als marges, que han arribat a la violència i que estan empantanegats en el procés per la custòdia dels seus dos fills.

Ha remarcat que ha volgut que l'entramat conjugal tingués un aire tèrbol en què es mostrés "la maldat i obscenitat de tots" els personatges, en una trama que es desenvolupa a la França rural --Harwicz viu des del 2007 al camp al país gal--.

A 'Perder el juicio', amb les seves poc més de 100 pàgines, un ritme adrenalític i una voluntat de jugar amb les dues accepcions de l'expressió, la narradora de la novel·la explica en primera persona la seva fugida cap endavant emportant-se els fills i veient "fins on és capaç" d'arribar-hi.

Harwicz ha explicat que s'ha documentat en casos de violència vicària dels darrers anys per perfilar la història, en una trama que ha qualificat de molt contemporània i malauradament d'actualitat.

Ha afirmat que la narradora busca "emancipar-se de la seva condició de mongeta, de mare humiliada i d'estrangera" amb un cost molt alt i on cau en la il·legalitat i la clandestinitat en un tot o gens constant.

L'autora ha considerat que la família és una minisocietat, una construcció idealitzada, i que en aquesta novel·la, com en anteriors, es produeix una dissolució que ha relacionat amb la idea d'"escombrar les identitats".

Novel·la enfadada amb la seva època

Ariana Harwicz ha subratllat que concep l'escriptura com una empresa de demolició, amb què es pot destruir la llengua i identitats, i ha remarcat que 'Perder el juicio' és una novel·la enfadada amb la seva època: "Intento que les meves novel·les vagin contra la època i les seves víctimes".

Ha explicat que ella diposita el seu odi a la llengua i ha considerat "un parany mortífer" eslògans com 'No tindràs el meu odi'.

Harwicz ha considerat que hi ha hagut un "desplaçament" a la consciència europea respecte als jueus i que segons la seva opinió s'ha acabat aquest 'impàs' de respecte que es va iniciar després de l'holocaust.

Segons la seva opinió, es viu un moment de "portes obertes per odiar el jueu" i ha lamentat que sembla que estigui permès odiar uns col·lectius i altres no, i ha definit com una època molt complexa de la consciència europea.

Martin Scorsese

Ariana Harwicz ha explicat que Martin Scorsese va comprar els drets per adaptar la seva novel·la 'Matate, amor', en un film que dirigirà Lynne Ramsay i que protagonitzarà Jennifer Lawrence.

Ha afegit que 'Perder el juicio' ja té una proposta també per convertir-se en pel·lícula i que també preveu la seva adaptació al teatre.

L'escriptora està treballant a més al llibret de l'òpera 'Dementia', que s'estrenarà al Teatre Colón de Buenos Aires el 2025, ha fet broma que l'ha ambientat al camp a França, i ha dit que exercir de llibretista ha estat un "exercici d'humilitat interessant" en estar al servei de la música.