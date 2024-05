Hegemonia: l'Atlètic Barcelona guanya la 19a lliga de waterpolo consecutiva

El domini del Club Natació Atlètic Barceloneta (CNAB) a la lliga de waterpolo masculí és tan cert com que els dies tenen 24 hores. Els mariners tornen a demostrar que són el millor equip de la Divisió d'Honor espanyola i sumen el seu 19è títol de lliga consecutiu.

Els de Barcelona van guanyar aquesta nova lliga dijous passat 30 a la piscina del CN Sabadell (6-11), tancant la final per la via ràpida. Ja havien guanyat el primer partit a la piscina de Sant Sebastià i ahir a la nit no van fallar al Vallès Occidental.

Els d'Elvis Fatovic van començar el partit com una piconadora, liderats per un Marc Larumbe en estat de gràcia. Si el CNS no aturava aquesta sagnia inicial, el desenllaç seria inevitable. Tot i això, els dirigits per Quim Colet van trobar remei en les jugades de superioritat, executades a la perfecció pel jove Jan Pérez i Alberto Barroso, que van igualar el marcador (2-2). Sanahuja va avançar el Sabadell amb un penal, però el partit seguia obert. Tot i això, la connexió amb Tahull va tornar a donar avantatge al Barceloneta, que mostrava el seu ampli repertori de recursos i comptava amb un motivadíssim Unai Aguirre.

Munárriz i Unai Biel van començar a obrir una bretxa perillosa (3-6) que Colet no desitjava, encara que encara quedaven dos minuts per al descans llarg i tota la segona meitat al davant. Tot i això, en una final i contra la profunditat de la banqueta de Fatovic, aquesta diferència podria resultar insalvable, més encara amb un Muna amb el braç calent . Tot i això, el Sabadell va arribar al descans encara amb esperances, encara que força tocat (4-8).

El gol matiner de Pavillard a l'inici del tercer període, tot i això, va acabar per dinamitar la resistència del Sabadell, que veia com l'ombra d'Unai s'allargava i ells es quedaven estancats en 4 gols durant 24 minuts de partit. Res no feia presagiar que el CNAB no tancaria la Lliga a casa del seu màxim rival, sense esperar ni tan sols dissabte al seu propi terreny.

A l'últim quart, el conjunt local es va centrar a tancar dignament la temporada davant un equip que havia d'esgotar les seves opcions sense una Final Four de Champions a l'horitzó. A tres minuts del final, amb el 5-11, el Sabadell ja havia capitulat i va rebre l'alè de la seva gent per donar la cara davant del millor equip espanyol del segle XXI.