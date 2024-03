Hi haurà més reclamacions per la plusvàlua municipal?

El Tribunal Suprem ha fixat que es pot obtenir la devolució del pagat en concepte de plusvàlua municipal quan no es va obtenir un increment de valor del terreny a la venda, i això malgrat que la liquidació sigui ferma.

En una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, recollida per Europa Press , els magistrats indiquen que cal obtenir la devolució del pagat per plusvàlua municipal --l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana-- - en liquidacions tributàries fermes.

Això, expliquen, sempre que en la transmissió --la compravenda-- per la qual es va girar la liquidació tributària no hi hagués increment del valor dels terrenys i, per tant, s'hagués pagat per un guany que realment no es va produir.

L'obstacle per a la devolució del pagat en aquest concepte era que en els casos de liquidacions fermes, és a dir, que no es van recórrer dins de termini, no existia una via clarament establerta a la legislació tributària per obtenir la revisió d'ofici encara que l'abonat fos el resultat d'haver aplicat una llei inconstitucional.

Sentència del Tribunal Constitucional

Cal recordar que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017 d'11 de maig va declarar inconstitucional determinades normes de la regulació d'aquest impost, en concret que s'hagués de pagar impost quan a la transmissió gravada no s'havia produït un increment del valor dels terrenys.

Tot i aquesta sentència del TC, la doctrina jurisprudencial fins ara havia estat considerant que aquesta declaració d'inconstitucionalitat, pels termes parcials i condicionats en què es va realitzar, no podia afectar els actes de liquidació ferms i consentits, per no existir via de revisió d'ofici a la Llei General Tributària.

Ara, a la resolució del Suprem, ponència del magistrat Rafael Toledano, es revisa la jurisprudència i es conclou que en no existir cap limitació d'efectes en la declaració d'inconstitucionalitat que va fer la sentència del TC, les liquidacions fermes per plusvàlua que van obligar a pagar als contribuents en els casos en què no va existir cap increment de valor dels terrenys, són nul·les de ple dret.

Suma a això que la regla general que imposa la Constitució per a aquests casos és limitar al màxim possible els efectes de la llei inconstitucional. I, així, el Tribunal Suprem valora que l'aplicació de la llei declarada inconstitucional ha imposat una càrrega tributària allà on no hi havia hagut cap augment de valor ni riquesa que pogués ser sotmesa a tributació.

Liquidacions nul·les

Considera l'alt tribunal que en aquestes situacions hi ha vulneració del principi de capacitat econòmica i de prohibició de confiscatorietat garantit per l'article 31.1 de la Constitució Espanyola, i que la Constitució mateixa imposa que es deixin sense efecte, en tot el que sigui possible, ja que són efectes de laplicació duna llei inconstitucional.

Amb aquesta perspectiva, el Suprem afirma que l'article 217.1.g) de la Llei General Tributària sí que permet la revisió d'ofici d'aquestes liquidacions fermes en casos d'inexistència d'increment de valor dels terrenys, ja que encara que la redacció de la llei no és explícita a acollir aquests casos com a supòsits de nul·litat de ple dret, la pròpia Constitució i la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional permeten qualificar de nul·les aquestes liquidacions.

Per a la Sala, aquest conjunt de normes constitucionals habiliten per acudir a la revisió d'ofici i sol·licitar dels ajuntaments la devolució de l'import pagat per aquestes liquidacions, amb els interessos corresponents.

Amb aquesta resolució judicial es fixa criteri en una qüestió que ha estat resolta de forma dispar als diferents jutjats i tribunals contenciós administratius, i es modifica la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem.