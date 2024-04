Hisenda emprarà intel·ligència artificial per prevenir el frau

L'Agència Tributària d'Espanya té previst implementar la intel·ligència artificial (IA) en les seves operacions, combinant-la amb la intervenció humana per millorar l'eficàcia i l'eficiència en la lluita contra el frau fiscal i duaner, així com per facilitar l'assistència al contribuent. Així ho ha informat El Periódico.

Aquesta iniciativa, emmarcada en el pla estratègic per al període 2024-2027, té com a objectiu principal optimitzar els processos de l‟Agència Tributària, utilitzant la IA com una eina transformadora essencial. Tot i això, s'emfatitza que les decisions automatitzades no es basaran exclusivament en els resultats dels sistemes d'IA, sinó que comptaran sempre amb la supervisió i validació de personal humà.

L'ocupació de la IA per part de l'Agència Tributària s'alinea amb l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial, presentada pel Govern el 2020, que busca incorporar la IA com a factor de millora de la productivitat i eficàcia a l'Administració pública.

Aquest pas cap a la integració de la intel·ligència artificial en els processos de l'Agència Tributària es produeix en un context europeu en què s'està regulant l'ús de la IA per garantir-ne la seguretat i el respecte als drets fonamentals i valors europeus.

El pla estratègic de l‟Agència Tributària estableix que els projectes d‟IA seran desenvolupats per equips multidisciplinaris, integrats per experts funcionals, tècnics informàtics i científics de dades. A més, s'emfatitza la importància de la qualitat de les dades utilitzades en els sistemes d'IA i s'assegura una supervisió completa per part d'éssers humans en el desenvolupament i l'ús.