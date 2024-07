Històrica victòria dels laboristes: majoria absoluta de Starmer al Regne Unit

Els sondejos ho apuntaven i ha acabat succeint: el Partit Laborista, amb Keir Starmer al capdavant, ha guanyat les eleccions al Regne Unit, i de forma contundent. El triomf serveix per desbancar del poder el Partit Conservador després de 14 anys al poder, de manera que el número 10 de Downing Street canvia de propietari i Starmer serà el Primer Ministre.

La derrota dels tories , de fet, és doblement dolorosa, ja que no només s'han vist sobrepassats per l'esquerra, sinó que també han vist com la dreta populista de Nigel Farage aconsegueix escons al Parlament.

"Ho hem aconseguit"

"Ho hem aconseguit", va celebrar, eufòric, Starmer davant els seus simpatitzants després de saber que comptava amb els escons suficients per a una majoria absoluta a la Cambra dels Comuns. "I se sent bé, sent sincer", ha admès, abans d'advertir que "un mandat com aquest comporta una gran responsabilitat".

Alhora, ha indicat que el seu futur govern ha de "tornar la política a la normalitat" i ha afirmat que "la lluita per la confiança és la batalla que defineix aquesta època". "Per això he fet tanta campanya per demostrar que som aptes per al servei públic", ha assenyalat.

Starmer va voler deixar clar que "la gent de tot el país despertarà amb aquestes notícies, alleujada que s'ha tret un pes de sobre, una càrrega finalment eliminada de les espatlles d'aquesta gran nació". "Ara podem tornar a mirar endavant", ha afirmat eufòric, mentre agraïa als que van participar en "una campanya tan dura pel canvi".

"Vam dir que posaríem fi al caos, i ho farem. Vam dir que passaríem pàgina, i ho hem fet. Avui comencem el capítol següent. Començar el treball de canvi, la missió de renovació nacional, i començar a reconstruir el nostre país. Gràcies a tots ", va dir per acabar la seva intervenció.

Sunak admet la derrota

Pocs minuts abans de la compareixença del proper Premier, el fins ara líder del govern, Rishi Sunak va reconèixer la victòria del seu oponent i el va felicitar personalment amb una trucada telefònica. "Avui el poder canviarà de mans de manera pacífica i ordenada, amb bona voluntat de tot arreu. Això és una cosa que ens hauria de donar a tots confiança en l'estabilitat i el futur del nostre país. El poble britànic ha emès aquesta nit un veredicte alliçonador" , va assegurar.

Sunak va voler deixar clar que assumeix "la responsabilitat del fracàs" i que tant per a ell com per a la seva formació "hi ha molt per aprendre i reflexionar".