Històric: el Bayer Leverkusen guanya la lliga alemanya i trenca la ratxa del Bayern

per Redacció CatalunyaPress

El Bayer Leverkusen acaba d'escriure una pàgina daurada als llibres del futbol alemany. L'equip entrenat per Xabi Alonso ha guanyat aquest diumenge el Werder Bremen a casa, per 5-0, i per tant ja ha guanyat la Bundesliga, la lliga alemanya. Encara que sigui un dels grans equips del país, és la primera vegada a la seva història que obté el màxim títol del mateix. I, a més, ha posat fi a una ratxa monstruosa del Bayern Munic, a través de la qual havia guanyat tots els títols de Bundesliga entre el 2013 i el 2023 (onze en total).

Aquest triomf és una bufada d'aire fresc. A Alemanya, el Bayern és de lluny l'equip més gran. És hegemònic. Gairebé mai no ha tingut una competència real. Als anys 70, el Borussia Monchengladbach va aixecar alguns títols de forma consecutiva (dos i tres, en dues etapes diferents). I sempre hi ha hagut equips que han aconseguit guanyar la lliga. Però el Bayern, amb el seu gran poder econòmic, sempre es va refer per acabar guanyant l'any següent.

Tot això, fins a arribar al 2013. El Borussia Dortmund acabava de guanyar dues Bundesligues consecutives. Però hi va haver diverses circumstàncies que van provocar l'inici d'una hegemonia històrica. El Dortmund, finalista de la Champions del 2013 precisament caient en una final contra el Bayern, es va acabar debilitant, en perdre Robert Lewandowski, Mats Hummels o Mario Götze. Aquests i alguns altres van acabar al Bayern, i això va evidenciar la tremenda diferència econòmica entre tots dos clubs.

El gran Bayern de Heynckes, el del triplet, va donar pas al de Pep Guardiola. No va poder guanyar la Champions, però va tenir una trajectòria domèstica estratosfèrica. I la diferència es va anar augmentant. Fins i tot en anys més discrets, com el de Niko Kovac, el Bayern en tenia prou amb el nivell per guanyar la Bundesliga. Després, evidentment el Bayern de Hansi Flick, el del sextet, va aixafar.

L'any passat, el Borussia Dortmund va fer un intent de guanyar el títol. Incomprensiblement, amb tot a favor, no va fer els deures a l'última jornada i va cedir el títol. El Bayern es va reforçar després de la pèrdua de Lewandowski, portant Harry Kane. Però no tenia un immens Bayer Leverkusen.

No és que el Bayern Munic hagi fet un mal campionat. És que el Leverkusen ha fet una cosa històrica. Ha certificat el títol ja de manera matemàtica, i el més impressionant és que encara no ha perdut cap partit. Un equip format a base de molt bons jugadors, però sense tantes estrelles com altres. El principal nom és el de Florian Wirtz.

Però per sobre de tots hi ha el de Xabi Alonso. El de Tolosa ha demostrat ser un home del futbol que continua agradant, del d'abans. Encara amb possibilitats de guanyar un triplet històric, amb el títol de la Copa i el de l'Europa League, ja ha anunciat que, malgrat tots els rumors que el col·locaven en altres equips, seguirà a Leverkusen l'any que ve.