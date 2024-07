Històric Cavendish: el britànic guanya la seva 35a etapa del Tour i supera Eddy Merckx

per Pau Arriaga Pérez

Una llegenda, amb totes les lletres. L' esprintador britànic Mark Cavendish, de 39 anys, s'ha convertit en el ciclista amb més victòries al Tour de França. El corredor, nascut a l'Illa de Man i que va ajornar la retirada per intentar batre el rècord del llegendari belga Eddy Merckx, va aconseguir el triomf d'etapa dimecres 3 de juliol passat, a la cinquena etapa de la competició, i es converteix en història viva de la ronda gal·la.

De fet, l'any passat ja va estar a punt d'aconseguir aquesta fita històrica, tot i que ha estat aquest 2024, en la quinzena participació en la tornada d'etapes més prestigiosa del ciclisme mundial.

Per aconseguir aquest rècord i passar del tot als llibres daurats del Tour de França, el de Douglas va haver de tenir paciència perquè, d'entrada, es va veure taponat i en mal lloc per optar a guanyar. Però, amb l'experiència dels seus 39 anys i tants esprints disputats, es va anar fent buit i amb unes cames prodigioses llistes per a la gesta se'n va anar de la dreta a l'esquerra i, amb terreny lliure, va esprintar el triomf.

Una cursa llarga i existosa

Cavendish va debutar l'any 2005, formant part del Team Sparkasse. Entre 2006 i 2011 va estar a les files del potent T-Mobile Team, mentre que el 2012 es va enrolar a les files del Team Sky.

L'Omega Pharma-Quick-Step va ser el seu següent equip, entre el 2013 i el 2015, mentre que posteriorment va viure una etapa de tres anys a Team Dimension Data (2016-2019). Bahrain–McLaren (2020) i Deceuninck–Quick-Step (2021-2022) van ser els seus últims equips abans del seu fitxatge per la seva actual esquadra, Astana Qazaqstan Team.

Al seu palmarès, tot i que no n'hi ha cap de les grans, sí que hi ha les classificacions per punts del Tour (2011 i 2021), del Giro d'Itàlia (2013) i de la Volta a Espanya (2010).

Anomenat Cannonball i Manx Missile , el britànic també pot presumir d'haver guanyat una medalla de plata als Jocs Olímpics del 2016, en el conjunt de les proves ciclistes. La medalla d'or, a la cita olímpica disputada a Rio de Janeiro, va ser per a l'italià de l'Ineos Elia Viviani.