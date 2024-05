Històric Mendilibar: el seu Olympiakos guanya la Conference League contra la Fiore (1-0)

José Luis Mendilibar continua fent història i col·leccionant títols continentals. L'entrenador basc, que el curs passat va guanyar l'Europa League amb el Sevilla, es va convertir dijous 29 de maig a la nit en campió de la UEFA Conference League. El seu Olympiakos va vèncer la Fiorentina (1-0) a la pròrroga, gràcies a un gol del davanter marroquí Ayoub El Kaabi.

És el primer títol europeu per a l'equip grec (i el primer també que guanya un equip d'aquesta lliga), mentre que els italians van perdre la segona final continental de la seva història i no van poder emular el triomf de l'Atalanta de fa uns quants dies.

Tots dos equips van buscar el gol en un primer temps entretingut, sense acusar els nervis d'una final, amb un plantejament ofensiu. L'equip grec, amb l'empenta d'una grada clarament a favor seu, va tenir la primera ocasió (i ben clara), un xut enverinat del portuguès Daniel Podence que va treure amb dificultat el porter rival. Tot i això, la Fiore va reaccionar immediatament i fins i tot va arribar a quedar-se en àrea contrària.

El lila Kouamé no va encertar rematar una passada de Nico González, hàbil per anar-se'n per banda, quan encara hi havia la final en bolquers. La presa i arronsa es va abreujar al daca dels italians, amb un gol fins i tot que no va pujar al marcador per un fora de joc de Milenkovic. L'equip de Mendilibar no va trobar els seus homes forts i va rebre de la mateixa medicina amb una intensitat que va rondar i molt el gol.

Bonaventura la va tenir molt clara per partida doble per a la Fiorentina però, després de patir, l'Olympiacos va recuperar el camí a la meta rival amb Podence. El Kaabi, l'home de la semifinal davant l'Aston Villa, va arribar a treure el cap encara que per xocar amb el porter sense aprofitar una passada al buit i el partit se'n va anar al descans amb la reacció grega per igualar els mereixements.

La segona part va ser molt semblant i, encara que els italians van tornar a tenir més temps de domini, els grecs van igualar en ocasions, gràcies a la pilota parada al tram final. El duel va perdre ritme i anada i tornada, amb un fort cop del central d'Olympiacos Retsos com a primera parada. Valia la pena a Mendilibar esperar el seu jugador, perquè les defenses sens dubte van brillar.

A la Fiore van seguir vigilant El Kaabi i va ser Podence qui va tornar a treure el cap. Un cop del portuguès també va aturar una estona la final, però el perill va continuar sent italià, amb un cop de cap de Milenkovic i una ocasió molt clara de Nzola. L'entrada d'André Horta va igualar les tornes o almenys les ocasions, perquè va posar dos centres que van poder donar renda als grecs.

El migcampista espanyol Vicente Iborra va rematar desviat per poc i El Kaabi no va arribar a rematar l'altra. Amb por de fer malbé la bona feina, tots dos van guardar la roba per arribar a la pròrroga. Al primer temps dels dos extra, l'equip de Mendilibar va ser millor i va tenir una molt clara de Jovetic, ex de la Fiorentina. Els italians van ser millor després i van perdonar amb Ikoné.

Amb la final encaminada als penals va aparèixer finalment El Kaabi per fer el seu onzè gol en nou partits i deixar el títol a terra grec. Una explosió d'alegria per duplicat, per la confirmació del VAR, i que es va poder truncar a l'última dels de Vincenzo Italià, treta Ikoné per la defensa blanc-i-vermella. Un dia històric per a l'Olympiacos, equip amb molt tècnic espanyol els darrers anys que guardarà un lloc especial per a 'Mendi'.