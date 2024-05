Les històries amagades rere el centenari de Telefónica

Aquest 2024, la companyia de Telefónica compleix el seu centenari. Fundada fa cent anys, la companyia ha traçat una trajectòria notable, transformant la manera com les persones es connecten i comuniquen a través de la tecnologia.

Des dels seus inicis, Telefónica s'ha destacat pel compromís amb el servei al client i la capacitat per anticipar-se a les necessitats del mercat. "Persones de Telefónica fent coses increïbles i que, potser, no se'n coneixen prou. Històries que mereixen ser explicades", remarca José María Álvarez-Pallete, el president executiu de Telefónica, en un post de LinkedIn.

La història de Telefónica està plena de moments únics i èxits destacats que mereixen ser recordats i celebrats. Des dels primers dies com la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya (CTNE), Telefónica ha estat a l'avantguarda del màrqueting i la promoció de marca a Espanya.

Ja el 1926, la companyia havia establert una imatge distintiva amb plaques de bronze amb el mapa d'Espanya, que es van col·locar als edificis de l'empresa.

Per enfortir la imatge, la CTNE va contractar alguns dels millors fotògrafs de l'època, que van documentar el desenvolupament d'infraestructures i els avenços tecnològics de la companyia.

Aquestes imatges no només van servir per crear un valuós patrimoni visual, sinó que també van demostrar el compromís de Telefónica amb el progrés i el desenvolupament del país.

La promoció de marca no es limitava només a la publicitat convencional. Telefónica també es va destacar per les seves elaborades "posades en escena" per celebrar fites importants, com la primera trucada entre Espanya i els Estats Units el 1928.

Aquests esdeveniments, sovint presidits per figures importants com el Rei o el president del Govern, van ajudar a generar un gran impacte ia destacar el paper de Telefónica a la vida quotidiana de les persones.

A més del seu enfocament en la promoció de marca, Telefónica sempre ha valorat el paper dels seus empleats com a ambaixadors de la companyia.

Des dels primers dies, es va reconèixer que cada empleat era una representació de l'empresa i que la seva conducta i actituds influirien en la seva percepció pública.

En resum, el primer centenari de Telefónica és una ocasió per reflexionar sobre el llegat d'innovació, compromís i servei al client.

Al llarg de cent anys, la companyia ha demostrat la seva capacitat per adaptar-se i evolucionar, mantenint-se sempre a l'avantguarda de la tecnologia i el servei al client.