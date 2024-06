Un home agredeix la primera ministra danesa a Copenhaguen

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha estat agredida aquest divendres al mig del carrer en una cèntrica plaça del centre de la capital, Copenhaguen, per un home que ja ha estat detingut, segons ha informat el ministre de Medi Ambient, Magnus Heunicke, a les seves xarxes socials.

"Mette està naturalment sorpresa per l'atac. He de dir que ens sacseja a tots els que estem a prop seu. Una cosa així no ha de passar al nostre bell, segur i lliure país", ha manifestat el ministre Heunicke.

L'Oficina de la primera ministra ha confirmat la veracitat de l'incident a la premsa danesa, tot i que de moment ha rebutjat fer més comentaris sobre aquest tema. La policia ja ha detingut el suposat agressor, segons ha assenyalat Heunicke.

"Independentment dels desacords polítics, la campanya electoral... això és lleig i inacceptable. Demostrem que Dinamarca és molt millor", ha afegit el ministre, que ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana.

Aquest incident es produeix a l'avantsala de les eleccions europees, que se celebren diumenge a Dinamarca. El Partit Socialdemòcrata que presideix Frederiksen aspira a guanyar les eleccions.

La primera ministra danesa cancel·la els actes electorals

Frederiksen ha cancel·lat tots els actes per a les eleccions europees previstos per a aquest dissabte a causa de l'agressió de la que va ser víctima divendres passat i que li ha causat una "lleu fuetada cervical", segons l'últim comunicat mèdic recollit pels mitjans nacionals.

L'agressió, per la qual ha estat detingut un home de 39 anys, també ha deixat la primera ministra una mica "alterada", segons el comunicat recollit pel 'Jyllands-Posten'.

D'acord amb els testimonis consultats pels mitjans nacionals, l'individu va clavar una forta empenta al capdavant del Govern danès, que va perdre l'equilibri, encara que no va arribar a caure a terra.

Tot i això, per precaució, Frederiksen no assistirà als actes previstos per a aquest dissabte del seu Partit Socialdemòcrata en diverses zones de l'àrea metropolitana de la capital, Copenhaguen, i els seus voltants, com Herlev, Rodovre, Roskilde, Holbaek i Slagelse.

L'acusat d'agredir la primera ministra danesa estarà a la presó preventiva fins al 20 de juny.

L'home acusat d'agredir Frederiksen romandrà fins al 20 de juny a la presó preventiva per decisió de l'audiència celebrada aquest dissabte en un tribunal del municipi danès de Frederiksberg.

L'acusat, de 39 anys, estava en estat d'embriaguesa i, possiblement, sota els efectes de les drogues quan va colpejar la primera ministra a la part superior del braç dret. Frederiksen també va rebre una empenta, encara que no va caure a terra. Segons l'últim comunicat mèdic, està bé, tot i que té un lleu traumatisme cervical i ha estat "alterada" per l'incident.

El magistrat ha considerat que l'individu havia de conèixer la primera ministra i també veu "provat" que va fer l'agressió. L'acusat, tot i això, s'ha declarat innocent, segons el diari danès 'Jyllands Posten'. L'acusat, que semblava "atordit" durant el procediment, a més "no parla ni entén danès", segons els informes de la Fiscalia recollits pel diari 'Ekstra Bladet'.

Segons recull el diari 'Politiken', l'audiència assenyala que l'acusat "no té gaire relació amb Dinamarca" encara que té un número de seguretat social danès, cosa que indica que ha treballat al país. Donada aquesta situació i després d'entendre que hi ha risc de fuga, el jutge ha decidit situar-lo a la presó preventiva.