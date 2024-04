Un home es crema al bonzo davant del tribunal on se celebra el judici a Trump

Un home s'ha calat foc fora del tribunal on es porta a terme el judici contra l'expresident dels Estats Units i actual candidat del partit republicà Donald Trump, van confirmar dues fonts policials a CNN.

Almenys una persona va fer servir un extintor per intentar apagar l'incendi, i un paramèdic va córrer cap a l'home i va intentar prestar-li ajuda, segons Laura Coates de CNN, que va narrar l'escena que es va desenvolupar davant d'ella fora del jutjat.

L'autoimmolació ha estat reportada en viu per CNN aquest divendres per Laura Coates, que va dir que podia olorar carn cremada.

"Avui estem observant un home que està completament en flames fora del tribunal", ha dit la reportera.

Els vídeos que mostraven el que semblava ser un home envoltat de flames es van difondre ràpidament a Internet.

A continuació podeu veure el vídeo. El contingut és explícit i podria danyar-ne la sensibilitat:

Finalitzat el procés de selecció de jurat al judici a Trump

El jutge Juan Merchan, que lidera el cas en contra de l'expresident dels Estats Units Donald Trump per presumpte suborn a l'exactriu de cine porno Stephanie Clifford, ha donat per acabat aquest dijous el procés de selecció del jurat.

El jurat, que ha prestat jurament davant la cort prometent actual de "manera justa i imparcial", està format per set homes i cinc dones. Encara falta, però, la selecció dels sis suplents, segons ha recollit la cadena NBC News.

L'elecció s'ha completat després que set dels dotze membres fossin elegits dimarts, si bé dos d'aquests jurats han estat destituïts i posteriorment se n'ha triat dos més enmig de les objeccions de l'equip de Trump, que ha posat traves a els candidats i els ha examinat un per un per comprovar que les seves postures polítiques no interfereixin en el procés.

La Fiscalia acusa Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d'una trama amb què hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés d'una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions del 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seves despeses legals.

Els advocats de l'expresident van intentar debades ajornar l'inici d'aquest judici, el primer dels diversos que té pendent Trump. L'antic mandatari s'enfronta a un cas federal en contra per intentar revocar el resultat de les eleccions del 2020, en què es va imposar l'actual president, Joe Biden