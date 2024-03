L'horari d'estiu afecta la salut cardiovascular

per Redacció CatalunyaPress

L´horari d´estiu és la pràctica d´avançar els rellotges 1 hora a la primavera per millorar la utilització de les hores de llum disponibles, que a Espanya es realitza el darrer cap de setmana de març. Han sorgit dubtes sobre si la pràctica de canviar a aquest horari condueix a resultats adversos per a la salut, com a esdeveniments cardiovasculars, a causa dels canvis en el ritme circadià.

Estudis anteriors han suggerit associacions modestes entre les transicions d'horari d'estiu i una incidència més gran d'accident cerebrovascular isquèmic i hospitalitzacions per fibril·lació auricular. Per contra, per a l'infart agut de miocardi (IAM), les troballes han estat inconsistents.

Davant d'aquesta situació, investigadors de la Clínica Maig als Estats Units ha decidit examinar que hi ha de cert en aquesta associació. I les dades inicials suggereixen que probablement l'impacte és mínim.

A l'estudi nacional, els investigadors van aplicar un model estadístic avançat per buscar connexions entre l'horari d'estiu i problemes cardiovasculars greus, inclosos atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars. L'estudi va analitzar 36.116.951 adults de 18 anys o més a la majoria dels estats dels EUA (Arizona i Hawaii van ser exclosos ja que aquests estats no observen l'horari d'estiu).

Els investigadors es van centrar immediatament en la setmana posterior a la transició de l'horari d'estiu de primavera i tardor, quan els rellotges s'avancen o retarden una hora. "Analitzem cinc anys als EUA i descobrim que és poc probable que hi hagi una diferència clínicament significativa en la salut cardiovascular a causa de l'horari d'estiu", assenyala Benjamin Satterfield, becari de malalties cardiovasculars i autor principal de l'estudi.

Els investigadors van trobar que van tenir lloc 74.722 esdeveniments cardiovasculars adversos durant l'estudi durant la transició de l'horari d'estiu de primavera i tardor. Es va documentar un esdeveniment cardiovascular advers quan una persona va ser hospitalitzada amb un diagnòstic primari d'atac cardíac, accident cerebrovascular, xoc cardiogènic o aturada cardíaca.

"Aquests esdeveniments cardiovasculars són condicions de salut comuns, per això això va portar a la pregunta de si això és més del que s'esperaria si no hagués seguit la transició de l'horari d'estiu", afegeix Satterfield.

L'horari d'estiu varia a tot el món. Els països que avancen o retarden el rellotge una hora ho poden fer en dates diferents, i alguns no observen l'horari d'estiu en absolut.

A l'estudi de Maig Clinic, dilluns i divendres posteriors a la transició de l'horari d'estiu de primavera van mostrar un lleuger augment estadísticament a les taxes d'esdeveniments cardiovasculars, però en observar totes les dades, els investigadors no van veure l'augment com a clínicament significatiu.

Els investigadors assenyalen que la pràctica del canvi d'hora tenia com a objectiu alinear les activitats socials i laborals amb les hores de llum i conservar energia fent servir menys il·luminació artificial. Subratllen que és innecessari fer canvis en el sistema DST per preocupació per la salut del cor.

"Quan es prenen decisions sobre l'abolició de l'horari d'estiu, no cal tenir en compte les preocupacions relatives a la salut del cor", afegeix Bernard J. Gersh, cardiòleg i autor principal de l'estudi.

Els investigadors afirmen que el debat sobre l'horari d'estiu inclou altres aspectes de la salut. Per exemple, el doctor Satterfield ha explicat que altres grups de recerca exploren l'efecte de l'horari d'estiu en la salut mental i el seu efecte en les taxes d'accidents automobilístics.