Horaris i encreuaments dels quarts de final de l'Eurocopa 2024

Turquia i Països Baixos s'han classificat per als quarts de final de l'Eurocopa del 2024 (superant Àustria i Romania, respectivament), per la qual cosa ja està definit el quadre i els aparellaments d'aquesta fase de la competició, que s'està disputant a Alemanya.

Amb els vuitens ja als llibres d'història, el proper divendres 5 de juliol es posaran en marxa de nou els partits, ja que tant aquest dimecres 3 com dijous 4 els equips nacionals tindran jornades de descans i preparació abans dels xocs següents.

Espanya – Alemanya (divendres 5 de juliol a les 18:00): possiblement, el millor partit de quarts. La Roja de Lluís de la Font, l'única que ha guanyat tots els partits que s'han jugat fins ara, s'enfronta a la solidíssima amfitriona. Serà un nou test de nivell per a aquesta jove selecció, que té Nico Williams i Lamine Yamal com a estilets. Espanyols i alemanys són els equips grans que han desplegat un millor nivell de joc fins ara.

Portugal - França (divendres 5 de juliol a les 21:00): la tarda futbolística de divendres es tancarà amb un altre aparellament de quirats. La Portugal d'un qüestionat cada cop més Cristiano Ronaldo s'enfrontarà a una selecció francesa que, malgrat la seva enorme qualitat individual, ha desplegat un joc més aviat pobre. Els focus tornaran a estar posats a Kylian Mbappé.

Anglaterra - Suïssa (dissabte 6 de juliol a les 18:00): una altra de les favorites, l'Anglaterra de Gareth Southgate, necessita una actuació convincent per fer callar els pals i l'ambient enrarit que hi ha al seu voltant. El rival, en canvi, no sembla propici per aconseguir-ho, ja que els suïssos són sòlids i arriben amb la moral pels núvols després d'haver fet fora la vigent campiona, Itàlia.

Països Baixos – Turquia (dissabte 6 de juliol a les 21:00): encara que no es pot considerar sorpresa que aquestes seleccions estiguin en aquesta instància de la competició, segurament és el partit menys cridaner. El neerlandès Cody Gakpo i el turc Arda Güler són els grans noms que cal seguir en aquest partit.