Un hospital de Catalunya fa servir l'esketamina per tractar la depressió

per Redacció CatalunyaPress

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) de L'Hospitalet de Llobregat ha informat aquest dimecres 3 d'abril que ha incorporat el fàrmac esketamina a les solucions terapèutiques per als seus pacients amb depressió resistent i ha obtingut resultats "esperançadors".

L'esketamina és un derivat químic de la ketamina utilitzada en anestèsia general des de fa dècades i l'Agència Europea del Medicament (EMA) va aprovar el 2022 el seu ús terapèutic per als casos de depressió resistent en què han fracassat com a mínim dues línies de tractament antidepressiu.

El pacient s'autoadministra el fàrmac mitjançant un esprai nasal sota la supervisió de professionals mèdics i d'infermeria a l'hospital, on estarà en observació aproximadament 90 minuts per controlar efectes secundaris transitoris, com ara l'augment de la pressió arterial, nàusees, marejos o episodis lleus de dissociació.

Segons dades dels primers pacients tractats amb esketamina, la via intranasal evita el metabolisme hepàtic i l'absorció gastrointestinal, propiciant una acció antidepressiva “més ràpida” que els fàrmacs tradicionals.

L'evolució del tractament

L'especialista de la Unitat de Depressió Resistent de l'hospital, Sergi López, ha assenyalat la curta experiència del fàrmac en el tractament d'aquesta malaltia mental i ha afirmat que "cal ser prudent amb els resultats", ja que encara no hi ha dades de la seva evolució a partir dels 6 mesos o 1 any en aquesta teràpia.

Bellvitge ha comunicat que l'esketamina "suposa una millora significativa" en els pacients que porten molt de temps amb una descompensació greu de la malaltia mental i estima que a finals del 2024 haurà tractat amb aquest fàrmac un centenar de persones amb depressió resistent.

A més de l'esketamina, el programa terapèutic de l'Hospital de Bellvitge per abordar la depressió resistent inclou tècniques de neuromodulació com ara l'estimulació magnètica transcranial i la teràpia electroconvulsiva (TEC).