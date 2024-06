Unicom Guangdong i l'Oficina d'Agricultura i Assumptes Rurals de Zengcheng han celebrat aquest divendres conjuntament el Festival de Transmissió en Directe de Lichis, titulat "Un impuls 5G per als litxis", al districte de Zengcheng de Guangzhou. A l'esdeveniment, persones influents i retransmissors en directe van utilitzar un servei de retransmissió en directe 5G per promocionar i vendre litxis en diversos horts.

També es va fer una prova de la xarxa 5.5G in situ durant el festival; va registrar una velocitat màxima d'enllaç ascendent superior a 500 Mbps. Es tracta de la primera prova de 5.5G durant una retransmissió en directe al camp de la Xina.

Durant el festival, China Unicom Guangdong va posar a disposició del públic el seu pla de servei de transmissió en directe 5G. Aquest innovador servei és el primer de la seva classe a la Xina. El servei satisfà els requisits dels retransmissors en directe quant a amplada de banda d'enllaç ascendent ultraràpid, gran capacitat de xarxa i vídeos d'alta definició, garantint experiències d'usuari contínues, estables i fluides.

Mitjançant l'ús d'elements de xarxa intel·ligents i tecnologies de segmentació 5G, la Xina Unicom Guangdong i Huawei han construït xarxes 5G que són capaces de proporcionar una millor qualitat de servei (QoS) per als plans de servei de streaming en directe, suportant un 50% més de trànsit i velocitats denllaç ascendent 4 vegades més ràpides (augmentant de 30-50 Mbps a 150-200 Mbps) per a usuaris estàndard.

A més, les xarxes es basen en la plataforma de dades integrada SmartCare de Huawei, que permet una ràpida anàlisi i delimitació de fallades per millorar encara més l'experiència dels usuaris de streaming en directe.

A l'MWC Barcelona d'aquest any, el servei de retransmissió en directe 5G va guanyar el premi Global Mobile Awards (GLOMO) de la GSMA al "Millor servei d'operador mòbil per a consumidors connectats", fet que demostra que gaudeix d'un gran reconeixement per part del sector.

Des del seu llançament el 2022, el servei l'han utilitzat més de 300.000 usuaris i ha donat suport a la venda d'emissions en directe en una àmplia gamma de sectors, com l'agricultura, el turisme, la confecció i els esports electrònics.

A la tarda es va celebrar una taula rodona amb els mitjans de comunicació en què Wang Liang, sotsdirector general del Centre d'Innovació de Productes de la Xina Unicom Guangdong, va explicar: "Es necessiten noves eines si volem destacar en les noves tasques agrícoles. China Unicom Guangdong utilitza tecnologies de llesca de xarxa 5G i doble canal per oferir serveis de xarxa ràpids i estables per a la retransmissió en directe”.

Wang va afegir: "De cara al futur, China Unicom aprofitarà tecnologies com 5.5G per impulsar la innovació de la xarxa i el desenvolupament de nous productes. També col·laborarem estretament amb els nostres socis per donar suport a la venda de productes agrícoles per streaming en directe i promoure la innovació al sector agrícola en general".

5.5G representa una enorme millora respecte a 5G en molts aspectes. Amb 5.5G, les velocitats màximes de l'enllaç descendent passen de 1 Gbps a 10 Gbps i les de l'enllaç ascendent de 100 Mbps a 1 Gbps. Això és multiplicar per 10 l'amplada de banda. Amb 5.5G, els usuaris poden transmetre sense problemes continguts de més definició en 3D i de forma interactiva.

El 5.5G també permet oferir garanties d'experiència diferenciades que s'ajusten dinàmicament als diferents usuaris de streaming en directe en funció de les necessitats específiques. A més, 5.5G estableix les bases per a nous serveis de consum, com els telèfons al núvol, les noves trucades i el 3D sense ulleres.

Hou Yingzhen, president del Departament de Màrqueting i Vendes de Solucions 5G de Huawei, també va ser present a l'acte, i va comentar: "Huawei innovarà constantment en productes i tecnologies tant per estendre els beneficis del 5G a més persones com per recolzar el desplegament comercial del 5.5G. El 5.5G serà vital per a la infraestructura de xarxa en un món intel·ligent. general. També té el potencial d'accelerar la digitalització de moltes més indústries”.