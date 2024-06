Hunter Biden, el fill del president dels EEUU, culpable de possessió il·legal d'armes

Un jurat de l'estat de Delaware ha declarat Hunter Biden, fill del president dels Estats Units, Joe Biden, culpable pels tres càrrecs que pesaven contra ell per tenir en poder seu una arma en un temps en què consumia drogues, cosa que li pot costar una pena de presó.

La jutge Maryellen Noreika ara haurà de dictar sentència, però per ara no ha fixat quan ho farà, segons NBC News. Dos dels tres delictes que se li imputaven contemplen una pena màxima de deu anys de presó, mentre que el tercer es castiga amb fins a cinc anys.

Els experts no preveuen que sigui condemnat a 25 anys de presó, en la mesura que no té antecedents, si bé el simple veredicte ja és en si una fita inèdita en la història dels Estats Units, ja que mai abans havia estat condemnat per delictes familiar directe d'un president en exercici.

Hunter Biden, present a la sala durant la lectura del veredicte, estava imputat per tres càrrecs en haver estat en possessió d'una arma, concretament un revòlver Colt Cobra, durant almenys 11 dies després d'haver falsificat el 2018 el formulari per comprar-lo i d'haver mentit el venedor.

Més tard, Hunter Biden ha asseverat que està "més agraït per l'amor i el suport" de la seva família que el "decebut" que està per la decisió del jurat. "La recuperació és possible per la gràcia de Déu, i tinc la sort d'experimentar aquest regal un cop al dia", ha dit.

Per part seva, l'advocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, ha reconegut en un comunicat estar "naturalment decebuts" amb el veredicte, però ha avançat que seguirà perseguint totes les alternatives legals en favor del seu client.

Joe Biden: "Sóc el president, però també sóc pare"

Un cop coneguda la culpabilitat del seu fill, el president Biden ha publicat un breu comunicat en què incideix que, més enllà de ser l'inquilí de la Casa Blanca, també és pare, i com a tal ha traslladat el seu afecte i el del seu fill dona, Jill, a Hunter Biden, segons recull la cadena nord-americana CNN.

"Jill i jo estimem el nostre fill, i estem molt orgullosos de l'home que és avui dia. Moltes famílies que han tingut éssers estimats lluitant contra la seva addicció entenen el sentiment d'orgull de veure algú que vols sortir de l'altra banda i ser fort i resilient en la recuperació", ha dit.

Així, Biden ha recalcat que, tal com ja havia assegurat anteriorment, respectarà el procés judicial. "Jill i jo sempre serem allà per a Hunter i per a la resta de la nostra família amb el nostre amor i suport. Mai res no canviarà això", ha reblat el president nord-americà.

D'altra banda, l'equip de campanya de l'expresident Donald Trump, aspirant republicà per a les eleccions presidencials del proper 5 de novembre, ha denunciat que aquest cas no ha estat més que una "distracció" per apartar dels focus "els crims reals de la Família Criminal Biden".

Des de l'equip de Trump han remés un comunicat a l'esmentada cadena de notícies en què han denunciat una vegada més les suposades connexions entre la família del president amb la Xina, Rússia i Ucraïna, des d'on, sempre segons el magnat, Biden hauria rebut desenes de milions" de dòlars.