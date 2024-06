La IA permetrà diagnosticar càncer i tractar-lo en etapes més primerenques

Un nou article a 'Biology Methods & Protocols', publicat per Oxford University Press per investigadors de la Universitat de Cambridge i l'Imperial College de Londres (Regne Unit), indica que aviat serà possible que els metges utilitzin intel·ligència artificial (IA) per detectar i diagnosticar el càncer en pacients, cosa que permetrà un tractament més aviat. El càncer continua sent una de les malalties humanes més difícils, amb més de 19 milions de casos i 10 milions de morts cada any. La naturalesa evolutiva del càncer dificulta el tractament de tumors en fase avançada.

És possible examinar quines bases de l'ADN estan metilades als càncers i en quina mesura, en comparació amb el teixit sa. Identificar les firmes específiques de metilació de l'ADN indicatives de diferents tipus de càncer és semblant a buscar una agulla en un paller. Aquí és on els investigadors involucrats en aquest estudi creuen que la IA hi pot ajudar. Els investigadors van entrenar una manera d'IA utilitzant una combinació d'aprenentatge automàtic i profund per observar els patrons de metilació de l'ADN i identificar 13 tipus diferents de càncer (inclosos els de mama, fetge, pulmó i pròstata) d'altres tipus. teixit cancerós amb 98,2% de precisió. Aquest model es basa en mostres de teixit (no en fragments d'ADN a la sang) i necessitaria capacitació i proves addicionals en una col·lecció més diversa de mostres de biòpsia per estar llest per a ús clínic.

Els investigadors creuen que un aspecte important d'aquest estudi va ser l'ús d‟un model central d'IA explicable i interpretable, que va proporcionar informació sobre el raonament darrere de les seves prediccions. Els investigadors van explorar el funcionament intern del model i van demostrar que el model reforça i millora la comprensió dels processos subjacents que contribueixen al càncer.

La identificació d'aquests patrons inusuals de metilació (potencialment a partir de biòpsies) permetria als proveïdors d'atenció mèdica detectar el càncer de manera primerenca. Potencialment això podria millorar dràsticament els resultats dels pacients, ja que la majoria dels càncers són tractables o curables si es detecten a temps.