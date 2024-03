Iberdrola ha plantat més de tres milions d'arbres des del 2020

per Redacció CatalunyaPress

Iberdrola ha promogut la plantació de 3,4 milions d'arbres des del 2020, quan es va crear el 'Programa Arbres amb la Biodiversitat i els Ecosistemes Forestals', amb què preveuen assolir la conservació i plantació de 20 milions d'arbres el 2030.

A més, per a finals d'aquest any, la companyia pronostica que s'arribarà als cinc milions d'arbres plantats arreu del món i, segons indica en un comunicat, només a Espanya ja s'han plantat 932.000 exemplars en projectes de conservació i restauració d'ecosistemes.

"El programa arbres té el focus principal en la protecció i promoció de la biodiversitat, on els boscos tenen un paper principal. Però sense deixar de banda els aspectes socials i de lluita contra el canvi climàtic que pot oferir", assegura el director del Programa Arbres d'Iberdrola, Emilio Tejedor.

A la resta d'Europa, s'han plantat més de 457.000 arbres, entre els quals destaquen les actuacions al complex hidroelèctric del Tàmega (Portugal) amb més de 377.000 arbres ia Grècia amb gairebé 75.000 arbres plantats com a part dels desenvolupaments eòlics terrestres.

Al Brasil, en els darrers anys s'han realitzat accions a les Àrees de Preservació Permanent de conservació i regeneració en més de 8.975 hectàrees i de monitorització i conservació en més de 18.400 hectàrees. En total, se n'han plantat més d'un milió d'exemplars, tal com assenyala la companyia.

Al Regne Unit s'han plantat més de 890.000 arbres, principalment com a part del Parc eòlic terrestre de Kilgallioch (Escòcia). Com a compensació, els terrenys ocupats pel cable terrestre del Parc eòlic marí d'East Anglia One es van plantar més de 1.600 arbres.

I a Mèxic, la xifra de plantació frega els 70.000 exemplars. Al país centreamericà es va continuar amb el manteniment de més de 25 hectàrees plantades el 2019 al parc eòlic La Venta III i les 38 hectàrees a la central de cicle combinat Escobedo (Noreste), on fins ara s'han plantat més de 23.500 arbres en aquest darrer emplaçament.

Reforestacions a través del programa de voluntariat

Dins del programa de voluntariat global que es promou a tots els països, s'han dut a terme diverses reforestacions realitzades per voluntaris, les accions dels quals han permès plantar gairebé 30.000 arbres a Espanya, 25.000 al Brasil i més de 15.000 a Mèxic.

En concret, al Regne Unit continua el projecte 'Trees For Life', on aquest any s'han plantat 400 arbres a l'arbreda propietat de ScottishPower, filial escocesa d'Iberdrola.

Segons destaca la companyia, a Espanya des de l'any 2008 col·labora amb la Fundació Lurgaia en la recuperació del bosc autòcton de Bermeo i Muxica a la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai, Biscaia, amb la plantació de 10.000 arbres de 22 espècies diferents.

A Madrid, els voluntaris estan recuperant la Casa de Camp després dels danys patits per Filomena i s'han plantat més de 4.000 arbres ia Solosancho, Àvila, s'ha realitzat la reforestació de més de 1.300 arbres per a la recuperació de terrenys afectats per l'incendi de Navalacruz.