Iberdrola podrà construir un parc eòlic de 274 MW a Portugal

per Gabriel Izcovich

Iberdrola ha comunicat aquest dissabte que ha obtingut l'autorització ambiental final per construir un parc eòlic als districtes de Vila Real i Braga, a Portugal, amb una potència de 274 megawatts (MW) i capacitat de subministrar consum elèctric a 128.000 llars.

L'energètica ha explicat en una nota de premsa que es tracta del "major projecte d'hibridació al país", mentre que va ser concebut per aprofitar el punt d'injecció a la xarxa elèctrica ja construït al complex hidroelèctric de Tâmega, i és a alhora el primer que combina energia eòlica i hídrica.

Entrant al detall tècnic, la companyia ha aconseguit el segon i darrer permís ambiental favorable del projecte 'Tâmega Eòlic'; es tracta Es tracta de la denominada DCAPE ('Decisão da conformidade ambiental do projeto d'execução' o Decisió de Conformitat Ambiental del Projecte d'Execució) per part de l'Agência Portuguesa do Ambiente (APA) després d'haver collit en març de 2023 la Declaració de Impacte ambiental favorables.

El proper pas en el marc de la tramitació de la instal·lació consistirà en la sol·licitud de la llicència de producció a la Direcció General d'Energia i Geologia de Portugal, mentre que l'objectiu d'Iberdrola és obtenir tots els permisos i començar les obres a principis de 2025.

D'altra banda, Iberdrola ha destacat que en comptar amb dues tecnologies -la hidríca i l'eòlica, pendent d'incorporar- capaces d'alternar-se al complex hidroelèctric de Tâmega, es redueix significativament la dependència de les condicions ambientals canviants i les limitacions per la possible manca de recursos com el vent, cosa que facilita una producció renovable més estable i permet optimitzar la infraestructura elèctrica.

Les plantes de generació híbrides utilitzen el mateix punt de connexió a la xarxa i comparteixen infraestructures, com ara la subestació, que en aquest cas requerirà construir una ampliació que ja estava dissenyada al projecte inicial, i la línia d'evacuació de l'electricitat produïda.

El complex hidroelèctric de Tâmega (compost per tres centrals) és una de les iniciatives energètiques més grans de la història de Portugal, amb una inversió total de més de 1.500 milions d'euros i una capacitat instal·lada de 1.158 MW.

Tâmega acabarà amb l'emissió d'1,2 milions de tones de CO 2 anuals i diversificarà les fonts de producció i evitarà la importació de més de 160.000 tones de petroli a l'any, segons Iberdrola.