Iberdrola sorteja a Barcelona viatges per viure els Jocs Olímpics de París

Iberdrola, gran impulsor de l'esport femení, ha creat els Espais Ídola per animar les esportistes a poc més d'un mes de la cita de París. D'aquesta manera, Iberdrola vol celebrar i apropar a la societat no només els èxits, sinó també el camí recorregut i per recórrer de les nostres esportistes espanyoles.

El Moll de la Fusta de Barcelona acollirà el proper dissabte 22 de juny el primer d'aquests espais lúdics, on hi haurà regals, jocs i música, i on els participants tindran la possibilitat de guanyar un viatge a París per assistir als Jocs. Natalia Lacunza serà a les 21h l'encarregada de posar fi a la jornada esportiva amb un concert d'accés lliure i gratuït fins a completar aforament.

De la mateixa manera que a Barcelona, la ciutat de Santander s'unirà el 29 de juny a aquesta festa de l'esport amb un nou Espai Ídola, aquesta vegada ubicat a la Plaça Alfons XIII, en una jornada esportiva que, com l'anterior, se celebrarà entre les 11h i les 20h – amb un descans entre les 14h i les 16h – i que, en aquesta ocasió, culminarà amb el concert de Belén Aguilera.

Iberdrola, soci estratègic del Comitè Olímpic Espanyol i patrocinador de l´equip paralímpic espanyol, ha volgut acostar l´esport a la societat en general i donar l´oportunitat de viure una experiència única vivint el millor esport del món.

Un espai on admirar les gestes de les nostres Ídoles, que comptaran amb gran visibilitat amb un Museu del Comitè Olímpic i Paralímpic Espanyol, on trobar peces úniques dels moments esportius més importants de les ambaixadores Iberdrola.

Rocòdrom, skate park, futbol 3x3 adaptat, recta d'atletisme, mesurament de reflexos i fotos amb les ídoles esportives gràcies a la intel·ligència artificial són les proves de què podran gaudir els més grans de vuit anys per posar-se a la pell de les millors esportistes de Espanya i optar a guanyar un viatge a París per a aquest estiu.

Amb aquest espai lúdic, Iberdrola pretén tornar a visibilitzar l'excel·lència de les nostres esportistes olímpiques i traslladar al carrer el suport que la companyia dóna a l'esport femení des de fa anys.

Actualment, Iberdrola dóna suport a 35 federacions esportives nacionals, un suport que beneficia 800.000 dones esportistes i dóna nom a 3