La proposta del Govern per endarrerir l'edat de jubilació i estalviar en pensions

El Govern ha plantejat als agents socials un nou marc regulador per compatibilitzar feina i pensió en què, per cobrar el 100% de la pensió, es necessitaran almenys 5 anys en actiu després del compliment de l'edat ordinària de jubilació, segons el document presentat a sindicats i empresaris a la taula de diàleg social sobre pensions.

Es tracta d'una proposta inicial per a la reforma de l'anomenada jubilació activa, que permet compatibilitzar pensió i treball després de l'edat ordinària de jubilació, que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions vol negociar amb els agents socials.

En la proposta sobre aquesta modalitat, el Govern manté la necessitat de demorar almenys un any la jubilació per poder compatibilitzar el retir amb la pensió i s'elimina la incompatibilitat amb el complement de demora, així com l'exigència d'una carrera de cotització completa.

Un cop es produeixi el retard en la jubilació, generant el dret al complement de demora que va introduir la darrera reforma de pensions per incentivar jubilacions més tardanes, es proposa que el percentatge de pensió a percebre pel jubilat que es mantingui en actiu vagi pujant gradualment , en funció del temps en què demori la seva marxa del mercat laboral.

Així, el Govern planteja que, després d'un any de demora, la feina sigui compatible amb el 30% de la pensió; amb dos anys es percebria el 40% de la pensió corresponent; amb tres anys, el 50%; amb quatre anys es cobraria el 75%, i amb cinc o més anys en actiu es generaria el dret a percebre el 100% de la pensió.

La regulació actual de la jubilació activa per compatibilitzar la pensió de jubilació contributiva amb la realització de qualsevol treball per compte d'altri o per compte propi no permet percebre el 100% de la pensió excepte si l'activitat es realitza per compte propi i s'acredita tenir contractat , almenys, a un treballador per compte aliè. La reforma que proposa el Govern espanyol elimina la singularitat per contractació d'un assalariat.

A més, la norma actual assenyala que la quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50% de l'import reconegut inicialment, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del que s'estigui percebent, a el moment d'inici de la compatibilitat amb la feina, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, sigui quina sigui la jornada laboral o l'activitat que faci el pensionista.

En una disposició final de la Llei General de la Seguretat Social ja es preveia la possibilitat d'ampliar a futur aquesta compatibilitat del 100% als treballadors per compte d'altri ia la resta de treballadors per compte propi i això és, precisament, allò que està negociant el Govern amb els agents socials.

L'actual regulació no permet al pensionista que accedeix a la jubilació activa després de l'edat ordinària de jubilació percebre el complement per prolongació de la vida activa laboral establert a la reforma de pensions del 2021, però en la reforma que ara planteja el Govern sí que es podrà cobrar.

Aquest complement el formen dos incentius, que consisteixen en un 4% addicional sobre la quantia de la pensió corresponent o una quantitat a preu fet que s'abona en un pagament únic al pensionista que decideixi voluntàriament endarrerir la seva jubilació.

Inicialment, només es podia triar una d'aquestes dues opcions a elecció de l'interessat, però des de mitjans de maig del 2023 es permet combinar les dues mesures. L‟objectiu d‟aquests incentius és anar apropant l‟edat efectiva de jubilació al‟edat legal.

Crítiques sindicals

Això, no obstant, no ha agradat als sindicats. Per exemple, Cristina Estévez, secretària de Política Institucional d'UGT, assenyala que tot i conservar l'opció de jubilació anticipada de dos anys, s'incrementa la base de cotització per al rellevista del 65% actual al 75%. Aquest canvi representa un augment dels costos per a les empreses. A més a més, s'ha eliminat l'opció d'acumular la jornada laboral. Anteriorment això permetia als jubilats parcials concentrar el temps de treball restant en uns pocs mesos i després retirar-se, facilitant un període més llarg de recepció de la pensió completa en comparació del nou model proposat.