La idea de Sunak si guanya les eleccions: recuperar el servei miltar obligatori

El Partit Conservador del primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha promès que restablirà el servei nacional obligatori per a tots els britànics de 18 anys si guanya les eleccions generals que se celebraran el 4 de juliol.

A sis setmanes de la convocatòria electoral, els Conservadors britànics han anunciat aquesta mesura que obligaria els joves de 18 anys a triar entre una ocupació a temps complet a les Forces Armades o en ciberdefensa durant un any, o un voluntariat a la seva comunitat, a el que participarien un cap de setmana al mes durant un any.

"Aquest és un gran país, però generacions de joves no han tingut les oportunitats ni l'experiència que mereixen i hi ha forces que intenten dividir la nostra societat en aquest món cada cop més incert", ha assenyalat Sunak en un comunicat recollit per l'agència de notícies Bloomberg.

Per posar en marxa aquest projecte, els conservadors esperen incloure'l en una nova Llei de Servei Nacional que tramitarien una vegada engegat el programa pilot el setembre del 2025, segons indica l'agència esmentada. Si s'aprova, el Regne Unit s'uniria a països com Israel, Corea del Sud i Singapur, que ja tenen programes similars.

La proposta forma part del programa electoral del mandatari britànic, que està intentant establir una nova agenda després que dimecres passat avancés inesperadament les eleccions generals al 4 de juliol, mig any abans de la data prevista, i davant d'un escenari on el Partit Laborista s'erigeix com a favorit a les enquestes per aconseguir la victòria.

"Mostra d'unitat"

En una entrevista posterior amb Sky News , el ministre de l'Interior, James Cleverly, ha assegurat que no hi ha penes de presó contemplades si algú es nega al servei obligatori, però el Govern farà tot el possible per garantir que compleixen l'ordre.

"No hi haurà sancions penals però instarem la gent que s'hi incorpori", ha indicat el ministre abans d'explicar que el Govern entén també que aquesta decisió afavorirà la cohesió social.

"Hem d'abordar la fragmentació que existeix avui dia, perquè hi ha massa joves que viuen dins d'una mena de bombolla dins de les seves pròpies comunitats", ha indicat.