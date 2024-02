Ilia Topuria, convençut de ser campió de la UFC: 'Esmicolaré Volkanovski'

""Sóc Ilia Topuria i ho picaré (a Volkanovski) en el primer assalt d'una forma espectacular. A qui li càpiga el mínim dubte que es fot". Així de confiat s'ha mostrat el lluitador hispanogeorgià en la prèvia al combat pel títol de pes ploma d'UFC davant l'australià.

El combat es disputarà la matinada del dissabte 17 al diumenge 18 de febrer a Anaheim (Califòrnia, Estats Units). Allà, Topuria tindrà l'opció de ser el primer espanyol que guanya un títol a l'empresa de MMA més gran del món.

Topuria espera una "baralla difícil", encara que no serà especial, perquè serà davant "un oponent normal" al seu "camí". "Estic millor que ell a totes les àrees", va dir convençut, tot i que va reconèixer que a l'australià se'l recordarà "com un dels millors a la divisió", perquè "va ser un gran campió".

"No perdré mai la confiança en mi mateix. Ja estic molt feliç amb la meva vida, amb tot el que he obtingut. Sóc un home feliç i seguiré així després de dissabte", va afegir sobre les seves sensacions prèvies a la baralla.

El lluitador es veu "perfecte" després de completar "una feina fenomenal" en un training camp que "no ha estat el més dur", encara que sí "el més professional".

"L'estratègia de Volkanovski serà expulsar-me. També voldrà moure's en cercle, combinar-ho amb les mans, fer feina de wrestling , intentar posar-me contra la gàbia, desgastar-me", va analitzar.

Què en té? Poder de 'knockout' no en té, és un barallador que enganxa en volum. Poder de submissió no en té, perquè no és un lluitador finalitzador. L'únic que té és rotllana, rotllana, et pateig . I ho fa bé”, va dir.

Finalment, Topuria va admetre que guanyar "significaria molt" per a ell, després de tot el "treball invertit" dels seus pares, "que al final tindrà la seva recompensa".

"No puc estar nerviós. Jo ho vaig visualitzar. Ara l'únic que em queda és gaudir del que jo mateix vaig demanar, sóc un home feliç de poder viure els meus somnis amb els ulls oberts, són moments únics que només pots obtenir amb feina superdura. Ningú t'ho regala”, va concloure.