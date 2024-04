Imanol Arias carrega contra l'Agenda 2030 i contra la societat actual

El reconegut actor Imanol Arias, conegut pel seu paper a la sèrie "Cuéntame cómo pasó", ha pronunciat unes controvertides declaracions, en expressar la seva ferma oposició a l'Agenda 2030 i al pla globalista en una recent entrevista amb Infobae a Argentina. Arias va llançar fortes crítiques contra aquesta agenda, qualificant-la com una amenaça per a la societat i assegurant que s'ha proposat trobar l'escletxa per no complir aquest pla d'acció.

L'actor també va advertir sobre l'impacte negatiu de la tecnologia a la societat actual, assenyalant que, si bé aquesta tecnologia ens facilita moltes coses, també ens transforma i ens fa submisos. Arias va expressar la seva preocupació pel control exercit per "tipus raríssims, multimilionaris en l'àmbit tecnològic" que s'han apoderat de diversos aspectes de la vida quotidiana, com l'espai, la medicina, l'alimentació, el transport i la moral.

En aquest sentit, ha lamentat que “som uns vassalls feliços, ficats en una tecnologia que ens facilita les coses i que treballem per a ella, perquè el més important no és el que ens facilita, sinó el que ens coneix. I el que ens transforma Serem la societat més submisa i més infeliç de tota la història de la humanitat, això sí, amb grans èxits i amb tipus raríssims, multimilionaris en l'àmbit tecnològic que s'han apoderat de l'espai, de la medicina, de l'alimentació, del transport, de la moral...".

Pel que fa al present, ia les notícies, Arias ha puntualitzat que “no les segueixo a la televisió ni llegeixo els diaris. Avui trio assabentar-me d'altres maneres”. Assegura “cert respecte per les xarxes”. A més, ha afegit que “no permetré que m'insereixin el xip. Veureu arribar la transhumanització però he decidit que, almenys com a persona, em nego a patir-la. No crec que encara estiguem prou preparats per això. Fa 10 anys que necessito la necessitat de aïllar-me. Jo no gaudeixo de la vida com la veiem ara. Em cansa. M'agobia. A cada lloc hi ha una bretxa, hi ha tibantor i tanta velocitat que ja no dóna temps ni a pensar en quina seria la manera d'adaptar-se a la voràgine" .