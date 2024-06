La impactant imatge a l'Alemanya-Dinamarca: un home al sostre de l'estadi

El partit dels vuitens de final de l'Eurocopa 2024 entre Alemanya i Dinamarca, celebrat dissabte a l'Estadi Signal Iduna Park a Dortmund, es va veure embolicat en un insòlit incident quan un home va ser descobert al sostre de l'estadi.

Durant el transcurs del partit, una forta tempesta elèctrica i una intensa pluja van obligar l'àrbitre Michael Oliver a aturar el joc, enviant els equips als vestidors. Tot i això, el que inicialment semblava una interrupció només pel mal clima, es va complicar encara més quan les autoritats van descobrir la presència d'un home al sostre de l'estadi.

L'individu, un jove de 21 anys originari d'Osnabrück, Alemanya, estava vestit amb roba fosca, portava una motxilla i un passamuntanyes. En ser detingut, es va trobar que a la motxilla portava un equip fotogràfic. Segons la seva pròpia declaració, la seva motivació era “fer bones fotos”.

Aquest no era el primer intent del jove de capturar imatges des de llocs alts i poc accessibles. A l'abril de 2022, havia intentat fer fotos des d'edificis a Herne i novament al maig de 2024 a Ulm. Tots dos intents anteriors van destacar la seva tendència a buscar perspectives extremes per a les fotografies.

La policia va detectar el jove a les 22.11 hora local i el va observar contínuament per evitar qualsevol incident més gran. Van utilitzar drones i un helicòpter per monitoritzar-ne la ubicació i les accions. Posteriorment, una unitat especial de la policia va procedir a la seva detenció, portant-lo emmanillat i registrant les seves pertinences.

Durant el registre, no s'ha trobat cap objecte perillós. El noi va ser interrogat i, després de confirmar que no representava cap perill ni tenia motivacions polítiques, va ser posat en llibertat. La policia va emetre una declaració afirmant que l'individu no va suposar cap risc per a la seguretat dels assistents al partit.

L'àrbitre Michael Oliver, en adonar-se de la situació, va aturar el partit i va ordenar que els equips es dirigissin als vestidors. La UEFA, per part seva, ha emès un comunicat informant als espectadors i televidents que la suspensió del partit es devia a condicions meteorològiques adverses, sense esmentar inicialment la presència de l'home al sostre.

Un cop controlada la situació i millorades les condicions meteorològiques, el partit es va reprendre. Alemanya va aconseguir una victòria sobre Dinamarca amb un marcador de 2-0, assegurant el seu pas als quarts de final de l'Eurocopa 2024.