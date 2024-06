La importància de les pimes: creen sis de cada deu llocs de treball a Espanya

per Redacció CatalunyaPress

L'estructura empresarial a Espanya mostra que les microempreses, aquelles amb menys de 10 empleats, constitueixen la majoria de les pimes. Aquestes empreses enfronten desafiaments específics com la manca de recursos per a inversió en tecnologia i la internacionalització. Tot i això, les pimes espanyoles han demostrat una capacitat notable d'adaptació i resiliència, especialment en contextos de crisi econòmica.

Funcas ha destacat el paper de les pimes a la societat espanyola, ja que generen sis de cada deu llocs de treball, segons informa en un comunicat amb motiu del Dia de les Microempreses i de les Petites i Mitjanes Empreses, que es va celebrar aquest dijous passat .

En concret, hi ha 2,9 milions de petites i mitjanes empreses (pimes) a Espanya, és a dir, empreses amb menys de 250 assalariats, incloent-hi els autònoms pròpiament dits, que representen el 99,8% de les empreses del país i generen el 62,1% de l'ocupació empresarial.

Les xifres de les pimes a Espanya són molt similars a la mitjana de la Unió Europa, on els 24,3 milions de pimes (no financeres) actives representen el 99,8% de les empreses i donen feina al 64,4% dels treballadors del sector empresarial, segons el darrer informe anual sobre les pimes europees publicat per la Comissió Europea.

Tot i això, Espanya, Portugal i Bèlgica són els països europeus amb percentatges més alts de pimes en sectors poc intensius en coneixement o de baixa tecnologia, ja que el pes d'aquest tipus de pimes (74,2%) gairebé triplica el de les que ofereixen productes i serveis en sectors intensius en coneixement o d'alta o mitjana tecnologia.

A més, la productivitat mitjana de les pimes es va reduir un 0,7% en termes interanuals l'últim trimestre del 2023, situant-se un punt per sota del nivell prepandèmic (quart trimestre del 2019), segons Cepime.

Tot i aquesta caiguda de la productivitat, Funcas ha volgut subratllar la importància de les pimes, que produeixen "bona part" dels béns i serveis que consumeix la població i generen la majoria de les ocupacions, contribuint així a l'economia del país ia " la prosperitat de la seva gent”.

Per tant, les pimes són el motor de l'economia espanyola i tenen un paper crucial en la generació d'ocupació i en la dinamització del teixit empresarial