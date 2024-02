'Impulsa Startup': així és el programa de la Cambra d'Espanya

per Redacció CatalunyaPress

La Cambra de Comerç d'Espanya ha organitzat la taula rodona "Col·laboració publicoprivada: implicacions en el finançament de startups", celebrada aquest dimecres al Four Years From Now (4YFN), l'esdeveniment d'emprenedoria que transcorre de forma paral·lela al Mobile World Congress.

La importància del suport a tots els nivells, des de l'Administració i el sector privat, per a les startups innovadores amb base tecnològica i la generació d'un ecosistema emprenedor han estat els eixos de la taula rodona.

La cita ha comptat amb la intervenció de Borja Cabezón, Conseller Delegat d'ENISA, que ha ressaltat l'esforç de l'Administració pública per posicionar les startups espanyoles i afavorir un tractor ecosistema de talent, coneixement i creixement empresarial a Espanya.

Berta Pérez, directora d'Internacional i Projectes EU de la Cambra de Barcelona, ha moderat la taula, i ha posat en relleu el llançament des de Cambra d'Espanya del programa Impulsa Startup, “que proporciona assessorament, mentorització i formació”.

| MWC

Finançat pel Fons Social Europeu, Impulsa Startup atorga a les startups suport integral, tant en la creació com en l'enlairament i l'acceleració d'un projecte empresarial.

Per això, facilita que les empreses emergents puguin aconseguir un producte mínim viable i accelerar-ne el procés de creixement per presentar-se a business angels i inversors i sortir al mercat amb èxit.

Rocío Castrillo, directora de divisió d'empreses emergents d'ENISA, també ha assenyalat els avantatges fiscals de la Llei de Foment de les Empreses Emergents, i ha posat en valor la certificació d'Enisa per a les startups com a punt de partida per accedir a totes les facilitats que ofereix Espanya a l'ecosistema emprenedor.

Alaska Capel, CEO d'Alaskadeco.com, la startup de la qual ja ha estat registrada per Enisa, ha ressaltat la importància que institucions com les Cambres de Comerç estiguin al servei dels emprenedors, guiant els seus passos cap al creixement i la sostenibilitat empresarial.