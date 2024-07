Inauguren l'Agència Antidroga a Lisboa per vigilar l'auge de les drogues sintètiques

La Unió Europea ha inaugurat aquest dimecres a Lisboa (Portugal) la seva nova Agència Antidroga (EUDA, per les sigles en anglès) per abordar les causes i les conseqüències del consum d'aquestes substàncies, i que vigilarà l'auge de les drogues sintètiques a Europa. La nova agència substitueix l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT), que funcionava a Lisboa des del 1995.

La nova legislació, que ha entrat en vigor aquesta setmana, revisa el mandat i el nom de l'OEDT i crea oficialment l'EUDA. La transformació marca un pas fonamental en l'enfortiment de la capacitat de la UE per fer front als reptes sanitaris i de seguretat que plantegen aquestes substàncies.

"Tenim un sistema europeu d'Alerta sobre Drogues molt fort i sòlid. I l'any passat vam detectar una nova substància cada dues setmanes. És una mica millor en comparació amb fa deu anys, quan hi havia dues noves substàncies cada setmana. Però, ara, algunes de elles són més potents i potencialment més perilloses que en el passat", ha advertit el director executiu de l'EUDA, Alexis Goosdeel, a la roda de premsa. Així, a l'últim informe sobre drogues, l'OEDT alertava sobre els opioides sintètics. Especialment, l'any passat, sobre el nitazè, "altament potent i extremadament mortal".

També mostrava que més de mig milió de persones s'injecten drogues a la Unió Europea i que més de 6.000 persones van morir de sobredosi en només un any. Com s'ha recordat en roda de premsa, l'informe també assenyalava que Europa "està barrejant cada cop més drogues, i prenent còctels potencialment mortals de diferents tipus de substàncies".

"Amb les drogues sintètiques, es necessita molt poca quantitat per matar una persona, i algunes també són molt addictives", ha alertat Goosdel, que ha relacionat el seu auge amb la prohibició de la producció d'opi a l'Afganistan. Per tant, ha advertit que "les drogues són a tot arreu" i que "tothom es pot utilitzar com a droga", de manera que "tothom pot enfrontar-se a les conseqüències, directament o indirectament".

En aquest punt, ha esmentat la situació dels Estats Units amb el fentanil, tot recordant que el país "no va ser conscient" de la seva arribada. "Gairebé 100.000 persones van morir en un any als Estats Units en relació amb el fentanil, així que, per descomptat, no hauríem de cometre el mateix error si no fos conscient i no ho sap", ha postil·lat el director executiu d'EUDA.

Per tot això, ha celebrat que l'Agència alertarà “en temps real” sobre nous riscos i amenaces relacionats amb les drogues. "Ens trobem en un moment crucial de la història de l'actuació de la UE a l'àmbit de les drogues il·lícites i seguim un rumb clar cap al reforç de la preparació de la UE en aquest complex camp", ha assenyalat.

REFORÇAR LA PREPARACIÓ DE LA UE EN MATÈRIA DE DROGUES

Per tant, l'objectiu últim de l'EUDA és reforçar la preparació de la Unió Europea en matèria de drogues, per això s'han creat nous mecanismes. Entre ells, figuren un Sistema Europeu d'Alerta sobre Drogues, per emetre alertes quan apareguin al mercat riscos greus relacionats amb aquestes, i un Sistema Europeu d'Avaluació d'Amenaces per impulsar la manera com la UE es prepara i reacciona davant d'amenaces emergents o potencials per a la salut i la seguretat.

Així, l'Agència comptarà amb el suport d'una xarxa de punts focals nacionals de l'EUDA i una Xarxa Europea de Laboratoris Toxicològics i Forenses, concebuda per fomentar l'intercanvi d'informació sobre noves tendències i formar toxicòlegs i experts forenses nacionals en matèria de drogues .

El treball de l'Agència s'organitzarà al voltant de quatre categories de serveis interconnectats: ajudar la UE i els Estats membres a anticipar futurs reptes relacionats amb les drogues i les seves conseqüències; emissió d'alertes en temps real sobre nous riscos relacionats amb les drogues i les amenaces per a la salut i la seguretat; ajudar la UE i els seus Estats membres a reforçar les seves respostes al fenomen de les drogues, i facilitar l'intercanvi de coneixements i l'aprenentatge a tota la UE per a polítiques i intervencions antidroga basades en proves.

La Comissària Europea d'Afers d'Interior, Ylva Johansson, ha assenyalat que aquesta agència "reforça la preparació de la UE en matèria de drogues, amb més capacitat per elaborar avaluacions primerenques de les amenaces, posant en marxa mesures pal·liatives més ràpides".

Segons Johansson, tot plegat representa "un nou impuls" en el compromís de la UE d'abordar la situació de la droga "de manera global". A més, l'EUDA signarà aquest dimecres un acord amb l'Equador "per recopilar dades, vigilar els mercats de cocaïna i millorar la seguretat", segons ha revelat Johansson. L'objectiu és establir sistemes d'alerta primerenca, intercanviar estratègies de prevenció, de salut i una resposta social que garanteixi la salut i la seguretat dels ciutadans "a banda i banda de l'Atlàntic".

En els mateixos termes s'ha pronunciat el president del Consell d'Administració de l'EUDA, el doctor Franz Pietsch, per a qui la inauguració de l'Agència Antidroga de la Unió Europea representa "una fita important en la millora de la manera com Europa afronta els reptes presents i futurs a l'àmbit de les drogues".

"Estic convençut que, amb la seva missió específica, l'EUDA aportarà un important valor afegit als responsables polítics i als professionals a l'hora d'abordar les causes i les conseqüències del consum de drogues", ha dit.