Inauguren l'Institut del Cor Quirónsalud Dexeus

L'Hospital Universitari Dexeus, del Grup Quirónsalud, ha posat en marxa un dels seus projectes més estratègics, el nou Institut del Cor Quirónsalud Dexeus, un centre integral d'excel·lència en cardiologia per a l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars, especialment les més complexes.

Així mateix, aquest nou projecte reflecteix el compromís amb la prevenció, el maneig global de la patologia cardiovascular i el benestar dels pacients.

El nou institut compta amb 650 metres quadrats en una única planta que aplega totes les subespecialitats cardiovasculars amb instal·lacions i equipament innovador. Aquestes millores formen part del compromís de l'Hospital Universitari Dexeus per oferir un servei i una atenció de màxima qualitat a pacients i professionals.

Una planta especialitzada i exclusiva per a malalties cardiovasculars

L'Hospital Universitari Dexeus continua creixent i avançant amb una visió innovadora i renovada a l'àmbit de la medicina cardiovascular.

El nou Institut del Cor Quirónsalud Dexeus se situa a la sisena planta de l'hospital, reunint totes les subespecialitats en un mateix espai.

Aquesta disposició permet oferir una atenció personalitzada centrada en les necessitats específiques dels pacients cardíacs.

El nou institut posa al servei dels pacients professionals altament especialitzats i ofereix l'abordatge de totes les patologies cardíaques en un tercer nivell d'atenció hospitalària: des de la prevenció cardiovascular en persones sanes, passant pel control dels factors de risc cardiovascular fins al tractament de les afeccions cardíaques més complexes mitjançant els abordatges més innovadors tant percutanis (cateterisme, angioplàstia, implantació de vàlvules, ablacions d'arítmies, marcapassos…) com a quirúrgics.

Les noves reformes de l'Institut del Cor Quirónsalud Dexeus comprenen 10 consultes mèdiques incloent-hi 2 laboratoris d'ecografia i 2 d'ergometries més 2 boxes d'infermeria.

En xifres globals el centre hospitalari reuneix 30 boxs d'UCI per brindar atenció intensiva als pacients cardíacs que inclouen 10 boxs per a adults, 6 neonatals i 14 per a cures bàsiques neonatals, hospital de dia amb 10 boxs, sis quiròfans centrals, sis quiròfans a CMA , dos quiròfans per a parts i dos quiròfans a la unitat de dolor, tots equipats amb tecnologia d'avantguarda.

També compta amb una sala de procediments invasius de cardiologia on es realitzen cateterismes, intervencionisme estructural, ablacions i implants de marcapassos, entre d'altres.

L'Institut del Cor Quirónsalud Dexeus permetrà que encara s'enforteixi més la capacitat de l'hospital.

Com a part del procés de renovació, també s'està ampliant el servei d'hemodinàmica i arítmies amb la projecció d'una sala totalment renovada la instal·lació de la qual entrarà en funcionament el proper mes de setembre.

Compromís amb la prevenció i la detecció primerenca

La cardiologia s'ocupa de la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars, que són les més prevalents als països occidentals i, en molts d'ells, la primera causa de mort.

Per això és important tenir cura de la salut del cor, ja que una vida saludable redueix significativament el risc de patir malalties cardiovasculars.

Els avenços a la medicina, les estratègies de prevenció, que inclouen la promoció d'una dieta saludable, el foment de l'activitat física regular i la reducció dels factors de risc, són fonamentals en la lluita contra les malalties cardiovasculars.

Així mateix, la detecció primerenca i un maneig integral són crucials per reduir el risc de complicacions que es poden tractar a temps amb revisions periòdiques amb l'especialista.

Una visió integral del pacient amb un equip mèdic multidisciplinar

Les afeccions del cor més freqüents són la cardiopatia isquèmica, que es pot presentar en forma d'angina de pit o infart de miocardi, i la cardiopatia hipertensiva.

Aquestes afeccions molt freqüentment desencadenen complicacions sobreafegides, especialment les arítmies i la insuficiència cardíaca.

Per això la cardiologia és una especialitat complexa en què tant la subespecialització com la visió integral del pacient són essencials per a un correcte diagnòstic i tractament.

Sigui quin sigui el problema de salut cardiovascular, la filosofia d'Hospital Universitari Dexeus és el maneig integral del pacient, des de la prevenció al tractament, i sempre situant el pacient al centre del procés assistencial.

El nou Institut del Cor Quirónsalud Dexeus ofereix un enfocament multidisciplinari en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties del cor.

Compte amb un equip d'especialistes altament qualificats i experimentats, coordinats pel Dr. Maqueda, que reuneix més de 30 professionals d'alt rigor científic de totes les subespecialitats de cardiologia i amb tecnologia punta a nivell mundial: Cardiologia Clínica, Cardiologia Intervencionista-Hemodinàmica , Unitat d'Arítmies, Laboratori d'Imatge Cardiovascular, Cirurgia Cardíaca i Cardiopaties Congènites-Fundació Internacional de Cardiopaties Congènites- FiCCB.

L'Hospital Universitari Dexeus compta amb una àmplia experiència en intervencions cardíaques, havent realitzat més de 4.900 intervencions fins avui i més de 600 en l'últim any.

En paraules del Dr. Maqueda, "el nou Institut del Cor Quirónsalud Dexeus és una nova i ambiciosa aposta per a l'Hospital Universitari Dexeus, que establirà un nou estàndard en l'atenció cardiològica integral privada, posant el pacient al centre de l'atenció, sense dubta la clau per ser un centre de primer nivell a Barcelona”.

Un avenç en atenció cardiovascular: digitalització i millora de lexperiència del pacient

L´Institut del Cor Quirónsalud Dexeus aposta per una infraestructura moderna i equips innovadors.

La implementació de processos assistencials digitalitzats ha revolucionat laccés a latenció mèdica, oferint una experiència més eficient i còmoda per als pacients.

Gràcies a la implementació de tecnologia assistencial específica, els usuaris poden accedir als seus historials mèdics de manera instantània, llistat de proves, gestionar cites amb facilitat i minimitzar processos despera.