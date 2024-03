Inauguren les oficines d'AMGEN a Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha inaugurat avui les oficines de la biotecnològica Amgen a Barcelona.

Amb la visita oficial a la seu d'Amgen a Espanya, el conseller ha volgut mostrar el suport de la Generalitat de Catalunya a l'aposta que la principal companyia biotecnològica del món ha fet sempre per Barcelona, ciutat on està establerta des del 1990.

"La continuïtat d'Amgen a Barcelona és un exemple clar de com Catalunya s'ha convertit en un referent a Europa quant a centres de recerca, universitats, hospitals i empreses, apostant conjuntament per la medicina del futur", ha explicat el conseller Balcells durant l´acte d´inauguració.

Les noves oficines de la biotecnològica californiana es troben als voltants del projecte conegut com a Mercat del Peix, un nou complex de ciència i innovació que, com Amgen, tindrà els avenços en medicina de precisió com un dels seus pilars.

Així, la biotecnològica estarà en un hub de coneixement que acollirà més de 1.200 investigadors i que hi haurà institucions com el Centre de Regulació Genòmica, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) o la Universitat Pompeu Fabra, entre d'altres.

"Agraeixo la visita del conseller Balcells a la nostra seu perquè és una manera de reconèixer el paper tan important que Amgen té a l'ecosistema d'innovació i salut de Catalunya", ha explicat Fina Lladós, Directora General d'Amgen Iberia.

Amgen España compta amb més de 300 empleats, dels quals més de la meitat treballen a Catalunya. A més de la seva activitat comercial, té una forta empremta en desenvolupament clínic, sent la filial amb seu a Barcelona, la segona en nombre d'assajos clínics darrere dels Estats Units.

La biotecnològica té una important presència a diverses institucions catalanes: forma part dels patronats de Biocat, del Parc Científic de Barcelona i de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Lladós és membre, a més, de les juntes directives de Farmaindustria, ASEBIO i la Cambra de Comerç Americana (Amcham).

Oficines adaptades a la nova filosofia de treball

L'any 2023, Amgen va traslladar la seu des del World Trade Center de Barcelona a la Torre Marenostrum, amb l'objectiu d'establir-se en un edifici sostenible i amb unes oficines dissenyades especialment per a la nova filosofia de treball, anomenada Flexspace.

Ubicades a les dues últimes plantes de l'edifici, les oficines compten amb superfície de 1.200 metres quadrats distribuïts en un espai diàfan gairebé sense sales de reunions, convidant a la col·laboració entre departaments ia la socialització entre companys.

La nova seu respon al nou model de treball de la companyia, que combina el millor de la feina presencial i remota. La companyia no preestableix un percentatge de temps de presencialitat, sinó que la decisió d'on treballar la tenen els equips i està lligada al propòsit de l'activitat que realitzaran durant la jornada.

"El model de treball d´Amgen és un exemple de cap a on ens dirigim, un model innovador en què tothom és una peça clau de l´equip", ha assegurat Balcells. "A més, la combinació de presencialitat i treball des de casa ajuda a la conciliació personal, laboral i familiar, cosa que repercuteix positivament en la salut mental i emocional dels seus treballadors", ha subratllat.

Un edifici sostenible

La Torre Marenostrum és un referent de l'arquitectura contemporània de Barcelona que després de la pandèmia va ser completament rehabilitada seguint estrictes criteris tecnològics, de sostenibilitat i benestar.

Així, l'edifici compta amb el certificat BREEAM de construcció sostenible que confirma l'alt grau d'eficiència energètica i la sostenibilitat de l'edifici.

Les oficines disposen de grans finestrals que faciliten l´entrada de llum natural i estan realitzats amb vidres d´altes prestacions amb regulació automàtica en funció de la llum exterior.

"Em sento especialment orgullosa d'aquestes noves oficines que representen els nous horitzons a què es dirigeix la companyia", ha explicat Lladós, davant del conseller Balcells.

“A Amgen busquem transformar i millorar la vida dels pacients i per aconseguir-ho és clau oferir als nostres empleats una oficina moderna, inspiradora i que fomenti la col·laboració i la creativitat entre equips, en un entorn innovador i sostenible que en garanteixi el benestar”, afegeix .