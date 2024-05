La incòmoda pregunta que ha hagut de respondre la candidata israeliana d'Eurovisió

La participació d'Israel a Eurovisió ha estat històricament una font de controvèrsia i debat a causa del context polític en què es desenvolupa el festival. Aquest any, amb la classificació d'Israel per a la final d'Eurovisió, la polèmica ha tornat a sorgir amb força, especialment enmig del conflicte amb Palestina. Milers de manifestants han expressat el seu descontentament i han demanat el boicot a Eurovisió per la presència d'Israel, cosa que reflecteix la sensibilitat que envolta aquest tema.

El festival Eurovisió, que aquest any es va celebrar a Malmö, Suècia, el dissabte 11 de maig, ha estat escenari de debats sobre la inclusió d'Israel a l'esdeveniment. Un moment polèmic va ser quan un periodista va qüestionar la cantant israeliana sobre si havia considerat que la seva participació a Eurovisió podria posar en perill altres concursants i el públic. La resposta de la cantant va reflectir la postura que l'esdeveniment es fa sota mesures de seguretat per garantir la integritat de tots els participants.

Israel té una història destacada a Eurovisió, havent guanyat el concurs en quatre ocasions. Les seves victòries es remunten al 1978 amb la cançó "A-Ba-Ni-Bi" interpretada per Izhar Cohen i Alphabeta. Posteriorment, van guanyar el 1979 amb "Hallelujah" interpretada per Gali Atari i Milk and Honey, el 1998 amb "Diva" interpretada per Dana International, qui va ser la primera persona transgènere a guanyar Eurovisió, i el 2018 amb "Toy" interpretada per Netta Barzilai . Aquestes victòries han consolidat Israel com una potència al món d'Eurovisió, encara que també han estat acompanyades de controvèrsies i crítiques per part d'alguns sectors.

Malgrat tot, Eurovisió continua sent un esdeveniment que aplega diferents cultures i països en un ambient de celebració musical, tot i que no està exempt de la influència de la política i les tensions internacionals. Eurovisió Junior 2024 també és a l'horitzó, amb la propera edició programada per celebrar-se a Madrid el 16 de novembre.