La informació més important per seguir l'Eurocopa

L'Eurocopa de futbol masculí d'Alemanya 2024 començarà el divendres 14 de juny i promet ser un esdeveniment esportiu de gran magnitud. Aquest torneig, que reunirà les millors seleccions d'Europa, es podrà seguir en directe a través dels canals de RTVE: La 1, La 2, Teledeporte i RTVE Play. Amb un total de 51 partits, els aficionats podran gaudir de cada trobada, incloent els partits a Ultra Alta Definició de la Selecció Espanyola emesos per La 1 UHD.

RTVE s'ha compromès a una cobertura completa del torneig, oferint tots els partits de la Selecció Espanyola a La 1 i RTVE Play. Els aficionats tindran l'oportunitat de seguir cada jugada a Ultra Alta Definició, assegurant una experiència visual inigualable. A més, La 1 i RTVE Play també transmetran el partit inaugural entre Alemanya i Escòcia, el 14 de juny a les 21.00 hores.

La Selecció Espanyola enfrontarà Croàcia, Itàlia i Albània a la fase de grups. Els partits estan programats de la manera següent: Espanya vs. Croàcia el dissabte 15 de juny a les 18:00, Espanya vs. Itàlia el dijous 20 de juny a les 21:00 i Albània vs. Espanya el dilluns 24 de juny a les 21.00. Totes aquestes trobades s'emetran en directe per La 1 i RTVE Play, assegurant que els seguidors no es perdin ni un sol moment de l'acció.

Els partits de la fase de grups en què no juga Espanya també seran retransmesos per La 1, La 2, Teledeporte i RTVE Play. La 1 emetrà diversos partits destacats a les 21:00, incloent-hi els enfrontaments entre Itàlia i Albània el 15 de juny, Sèrbia i Anglaterra el 16 de juny, Àustria i França el 17 de juny, Portugal i Txèquia el 18 de juny, i Escòcia i Suïssa el 19 de juny.

La 2 i Teledeporte s'encarregaran de retransmetre els partits programats a les 15.00 i 18.00. Entre ells destaquen les trobades entre Eslovènia i Dinamarca el 16 de juny, Bèlgica i Eslovàquia el 17 de juny, i Alemanya i Hongria el 19 de juny. Partits com Hongria vs. Suïssa (15 de juny, Teleesport, 15:00), Polònia vs. Països Baixos (16 de juny, Teleesport, 15:00), Romania vs. Ucraïna (17 de juny, Teleesport, 15:00), i Croàcia vs. Albània (19 de juny, Teledeporte, 15:00) seran algunes de les trobades transmeses en aquests horaris.

L'emoció continuarà amb les eliminatòries, començant amb els vuitens de final el 29 de juny i culminant amb la gran final el 14 de juliol a Berlín. La 1 i la 2 continuaran oferint una cobertura detallada de cada enfrontament crucial, assegurant que els aficionats puguin seguir el progrés dels seus equips favorits fins al final.

Els vuitens de final es disputaran entre el 29 de juny i el 2 de juliol. Després, després d'uns dies de descans el 3 i 4 de juliol, els quarts de final es jugaran el 5 i 6 de juliol. Les semifinals es disputaran el 9 i 10 de juliol, tots dos partits a les 21:00 a Berlín i transmesos per La 1. Després d'uns dies de descans l'11, 12 i 13 de juliol, la gran final se celebrarà el 14 de juliol a Berlín a les 21:00, transmesa en directe per La 1.