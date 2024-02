Ingressat a la UCI el Secretari de Defensa dels EUA

El secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha estat hospitalitzat novament aquest diumenge, ingressant a la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI), poc més de mes i mig després d'ingressar per les complicacions d'una cirurgia, cosa que va generar polèmica per no haver comunicat la seva malaltia ni la seva hospitalització ni tan sols al president, Joe Biden.

En aquesta ocasió, el portaveu del Pentàgon, Patrick Ryder, va explicar a través d'un comunicat que Austin va ser traslladat cap a les 14.20 hores (hora local) “al Centre Mèdic Militar Nacional Walter Reed (Maryland) per ser examinat per símptomes que suggereixen un problema emergent de bufeta".

Ryder havia notificat l'ingrés a la subsecretària de Defensa, Kathleen Hicks, i al president de l'Estat Major Conjunt, Charles Brown, així com a la Casa Blanca i al Congrés, si bé al principi estava a càrrec de les seves funcions, poc després ha transferit les seves funcions al número dos.

Les autoritats mèdiques de l'hospital militar van explicar que van fer una sèrie de proves i avaluacions per les quals van decidir ingressar-lo a l'UCI per rebre "cures de suport i una estreta vigilància". "En aquests moments no és clar quant de temps romandrà hospitalitzat", han indicat.

"No s'espera que el problema actual de la bufeta alteri la seva recuperació total prevista. El pronòstic del càncer continua sent excel·lent. Es proporcionaran actualitzacions sobre l'estat del secretari tan aviat com sigui possible", han assenyalat a través d'un comunicat compartit pel Departament de Defensa.

El cap del Pentàgon té el 29 de febrer una cita davant de la comissió de Serveis Armats de la Cambra de Representants per explicar la seva decisió de no comunicar la seva hospitalització al gener. Els republicans van aprofitar la situació per exigir la destitució d'Austin, a qui Biden, si bé va considerar que es va equivocar en no informar-ne, va expressar el seu suport.

Austin va estar hospitalitzat des de l'1 de gener després de complicar-se una cirurgia a què es va sotmetre, cosa que no tindria més rellevància si no fos pel dete que ni la Casa Blanca, ni el secretari d'Estat, Antony Blinken, ni la mateixa substituta d'Austin estaven al corrent de l'ingrés. El secretari de Defensa, de 70 anys, es troba immediatament darrere de Biden a la cadena de comandament de l'Exèrcit nord-americà.