Inici d'Eurocopa immillorable per a Espanya, amb golejada a Croàcia (3-0)

per Gabriel Izcovich

Espanya es va imposar amb claredat a Croàcia amb un contundent 3-0 a la primera jornada del Grup B, en un immillorable començament de l'Eurocopa 2024. El partit, disputat a l'històric Estadi Olímpic de Berlín, va mostrar la superioritat espanyola des de l'inici, establint La Roja com a líder del grup que també inclou Itàlia i Albània.

Des del xiulet inicial, Espanya va demostrar la intenció de dominar el matx. El primer gol va arribar gràcies a una jugada excel·lent d'Álvaro Morata, que va fer una carrera a l'espai i va definir amb precisió en un u contra u davant el porter croat Livakovic, col·locant l'1-0 al marcador.

El segon gol va ser una obra mestra de Fabián Ruiz. En una jugada individual impressionant, Ruiz va lliscar dins de l'àrea rival, deixant enrere tres defensors croats abans de marcar un golàs que va posar Espanya 2-0.

El tercer gol va arribar des de la defensa, quan Dani Carvajal va sorprendre tothom apareixent per sorpresa des de la segona línia per connectar una centrada de Lamine Yamal. Carvajal va posar el peu i va segellar el 3-0 definitiu, consolidant una actuació excel·lent dels espanyols.

El segon temps va tenir un moment crucial que podria haver canviat el rumb del partit. Rodrigo, en una desafortunada acció, va cometre un penal després d'una pífia del porter Unai Simón. Tot i això, Simón es va redimir ràpidament en aturar el penal. Al rebot, els croats van aconseguir marcar, però el gol va ser anul·lat pel VAR a causa d'una invasió d'àrea d'Ivan Perisic, mantenint així el marcador a favor d'Espanya. A més, Cucurella va evitar un gol cantat amb una estirada molt meritòria i va demostrar la solidesa defensiva de l'equip.

Tot i el domini espanyol, el partit no va estar exempt de preocupacions. Álvaro Morata i Rodri es van retirar del partit per problemes físics, cosa que podria ser una preocupació per als propers partits del torneig. Tot i això, Espanya sempre va tenir el partit sota control i va mostrar una gran efectivitat en les seves oportunitats.

A més de la victòria, el partit va ser testimoni d'un moment històric quan Lamine Yamal es va convertir en el jugador més jove a disputar un partit d'una Eurocopa. A la seva edat, Yamal no només va participar, sinó que també va contribuir significativament al triomf espanyol, assistint el tercer gol de Carvajal.

Amb aquesta victòria, Espanya es col·loca al cim del Grup B, el de la mort, amb la presència de també Itàlia i Albània. Aquest triomf no només dóna a Espanya tres punts crucials, sinó que també envia un missatge clar de les credencials en el torneig.