L'innovador sistema que ha inventat la Xina per alleujar la congestió del trànsit

La congestió del trànsit és un problema global que afecta països de tot el món. Amb l'augment constant de vehicles privats i la capacitat limitada de les carreteres, sembla que aquest problema empitjora amb el temps, malgrat els avenços en mobilitat sostenible que es duu a terme.

Tot i això, a la província xinesa de Shandong, han trobat una solució per al seu gran trànsit, mostrant com la creativitat pot millorar l'eficiència viària.

Un nou carril per a girs a U a Shandong suggereix una forma nova de gestionar el trànsit. Un vídeo compartit per un mitjà local a Instagram mostra una transitada via de doble sentit amb un carril especial dissenyat per permetre que fins a sis cotxes facin girs a U simultàniament sense problemes. Aquest carril, ubicat en una intersecció a Jinan, està marcat amb números de l'u al sis, guiant els conductors perquè puguin fer el canvi de sentit de manera ordenada, sense haver d'esperar que el cotxe del davant encreui primer.

Segons l'agència de notícies China News Service (CNS), aquesta innovació ha aconseguit augmentar l'eficiència del trànsit un 17,1%. Aquest increment significatiu mostra el potencial de solucions creatives per millorar la circulació en àrees congestionades.

Aquesta no és l?única innovació en gestió del trànsit que ha emergit de la Xina. L'any passat, Hua Chunying, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès, va compartir un vídeo fascinant sobre carrils reversibles que permeten canviar la direcció del trànsit segons la demanda. Al vídeo, publicat a X (anteriorment conegut com Twitter), s'observen divisors ajustables a la carretera que permeten als vehicles circular en adreces oposades. Durant les hores escaig, dos vehicles empenyen els divisors cap a un costat, creant o tancant un carril addicional per alleujar la congestió.

Aquestes innovacions xineses subratllen la importància de cercar solucions creatives i adaptatives per enfrontar els desafiaments del trànsit. Mentre que la quantitat de vehicles segueix creixent, aquests exemples ofereixen una esperança i un model que cal seguir per a altres ciutats i països que lluiten contra la congestió vehicular. Amb la implementació de tecnologies i dissenys d'infraestructura intel·ligents, és possible millorar significativament l'eficiència del trànsit i la qualitat de vida dels ciutadans.