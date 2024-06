Els inspectors d'Hisenda alerten que podries estar pagant més a la teva declaració

El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) calcula que gairebé 400.000 contribuents no inclouen a la declaració de la Renda les reduccions en casos de separació o divorci, segons ha informat a través d'un comunicat.

Per això, el sindicat ha recomanat aquest dilluns -quan comença l'atenció presencial a l'oficina per la Campanya de la Renda- que els contribuents modifiquin l'esborrany abans de confirmar-lo i presentar-lo a l'Agència Tributària per aprofitar totes les reduccions i deduccions fiscals disponibles .

Els tècnics han lamentat el "gran desconeixement" que hi ha a Espanya al voltant dels impostos, i singularment de l'IRPF. Com a exemple, assenyalen que un terç de les persones separades o divorciades que abonen pensions compensatòries al seu excònjuge obliden incloure aquesta reducció de la base imposable (39.374 declarants), xifra que puja al 47,5%, 317.579 declarants que desconeixen que poden reduir la progressivitat de les rendes per les quantitats abonades per anualitats per aliments a favor dels fills satisfetes per decisió judicial.

Així, Gestha ha recordat que les pensions compensatòries a favor del cònjuge fixades a la resolució judicial de separació o divorci o al conveni regulador formalitzat davant el secretari judicial o el notari, igual que anualitats per aliments a favor de familiars que no siguin els fills, redueixen la base imposable general dels qui les paguen, sense que pugui resultar negativa, i si queda romanent redueixen la base imposable de l'estalvi sense que tampoc pugui resultar negativa.

I és que Gestha assenyala que, entre el 2011 i el 2022 es van produir 1.115.514 separacions i divorcis a Espanya, i en el 57% dels casos es va determinar el pagament de pensions alimentàries als fills i en el 10% es van acordar, a més, pensions compensatòries entre cònjuges.

Dificultats d'aquesta campanya de la renda

Els tècnics han reconegut que hi ha hagut "alguns desajustos" amb l'Acord de la Campanya de Renda 2023, especialment a Madrid amb un avís amb menys de 24 hores per adaptar els quadrants a les cites sol·licitades pels contribuents.

Tot i així, els tècnics d'Hisenda han garantit l'atenció telefònica del Pla li Anomenem i l'atenció presencial a les oficines en ser els coordinadors de la Campanya.

En aquesta Campanya també s'han inclòs les novetats relatives a la devolució als pensionistes que van fer aportacions a mutualitats, la modificació de la deducció per maternitat des de l'1 de gener de 2023 i de l'increment per despeses d'escoles bressol després de la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de gener de 2024, la nova deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor dels treballadors, el nou règim fiscal especial de les Balears o els nous incentius relatius a ladquisició de vehicles elèctrics i punts de recàrrega.

