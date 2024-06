Els inspectors d'Hisenda rebutgen una agència tributària catalana

per Gabriel Izcovich

L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha anat alertant les darreres dates de les conseqüències que Catalunya recapti el cent per cent dels impostos, així com de la fragmentació de l'Agència Tributària. En aquest sentit, ha enumerat els diversos problemes que això comportaria: afectaria la lluita contra el frau fiscal, la repressió del narcotràfic i podria perjudicar la 'caixa única' de les pensions i la gestió de les retencions, entre altres coses.

Des que es va conèixer la reivindicació independentista d'una "sobirania fiscal" per a Catalunya com la que ja tenen el País Basc i Navarra, els inspectors d'Hisenda han realitzat diverses declaracions, informes i fins i tot han establert unes línies bàsiques en contra d'aquesta proposta plantejada pel Govern català.

Des del Govern central no comparteixen la reivindicació d'una 'quota catalana', encara que en els darrers temps s'han obert a un tracte singular en matèria de finançament a Catalunya, mitjançant una fórmula imaginativa encara per definir.

En qualsevol cas, els inspectors d'Hisenda van presentar fa unes setmanes un informe en què denunciaven la "inconstitucionalitat" de la quota catalana, insistien que suposaria l'Agència Tributària a Catalunya i alertaven que això repercutiria en el frau fiscal.

Aquesta setmana al Congrés, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va obrir la porta al desenvolupament de l'Estatut de Catalunya, cosa que ja han apuntat diverses fonts del PSOE, que creuen que el camí per convèncer ERC pot passar per aquest tema.

El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, ja va apuntar en aquesta direcció a finals de l'any passat, quan es va desplaçar a Barcelona per reunir-se amb el llavors president autonòmic, Pere Aragonès. Després d'aquella reunió, la primera entre tots dos després que Sánchez va ser investit president del Govern, el cap de l'Executiu va oferir a l'independentisme un acord per reforçar el finançament autonòmic, l'autogovern i l'ús del català.

Al ser interrogat sobre si estaria disposat a desenvolupar l'Agència Tributària catalana, no va tancar la porta i va dir que "és una cosa que és a l'Estatut d'Autonomia" i està "per desenvolupar". "Qüestió diferent és com es materialitza", va apuntar tot seguit.

Sobre aquest aspecte també s'ha pronunciat en reiterades ocasions l'Associació d'Inspectors d'Hisenda, sostenint que la divisió de l'Agència Tributària atemptaria contra la “conculcació dels principis tributaris, fonamentalment la generalitat, la capacitat econòmica, la igualtat, la justícia i la eficiència tributària".

En el document de línies mestres, els inspectors d'Hisenda adverteixen les conseqüències de la fragmentació de l'Agència Tribuària en la gestió i la recaptació dels impostos, en la lluita contra el frau fiscal i en la funció d'òrgan vertebrador de determinades ajudes socials de l'Estat.

En aquest sentit, els inspectors assenyalen que l'Agència Tributària també exerceix altres funcions, com les relatives a la gestió d'altres prestacions, alienes a l'àmbit tributari, com les deduccions a l'IRPF, les ajudes per a mares treballadores o les destinades a les famílies nombroses , o altres com la bonificació en el gasoil o la gestió del mínim vital.

"El desafiament de la creació d'una Administració Tributària fraccionada comporta el traspàs de determinades línies vermelles que posen en un brot a l'eficiència en la gestió del sistema tributari, i poden generar desigualtats en la seva aplicació fruit d'una gestió ineficient", adverteixen.

D'aquesta manera, resultaria afectat el sistema d'informació tributària, "que ha de ser únic per a tot el territori per tal de garantir-ne l'aplicació, ja que la lluita contra el frau fiscal es fonamenta a disposar d'un sistema d'informació tributària unificat com més ampli possible”.

D´altra banda, els inspectors d´Hisenda assenyalen que la necessitat d´un sistema de caixa única "també es veuria afectada". "La gestió i el control de les retencions i els pagaments fraccionats s'haurien de dur a terme per l'Agència Tributària, amb independència del percentatge de cessió de la recaptació que se cedeixi a cada comunitat", afegeixen.

I això, segons necessiten, comportaria un “gran risc” en la gestió de les retencions, que “han de fer-se de forma integrada per l'Agència Tributària, així com per al sistema de control de les activitats econòmiques, que ha de ser de caràcter integrat ".

De la mateixa manera, els inspectors d'Hisenda alerten dels problemes en els plans de control duaner i del contraban, recordant que l'Agència Tributària "està prestant una atenció especial a la repressió del narcotràfic, així com a l'evolució del contraban de tabac en general : "Els resultats més rellevants d'aquests plans difícilment es podrien aconseguir en una administració tributària independent de Catalunya".

La proposta del Govern català també afectaria la lluita contra les trames de l'IVA, segons un informe recent dels Inspectors d'Hisenda. "Els resultats obtinguts en els darrers anys són conseqüència de llargues investigacions, en què intervenen els diferents equips d'Inspecció de tot el territori nacional, actuant com a òrgan coordinador l'Oficina Nacional de Recerca del Frau. Aquests plans no es podrien dur a terme a Catalunya si es fracciona l'Agència Tributària", alerten.

També implicaria problemes en la lluita contra el frau organitzat, tenint en compte que "el frau fiscal més complex i sofisticat s'estén pels més diversos territoris, utilitzant freqüentment societats domicilades a diferents comunitats autònomes". "Fragmentar la informació disponible equival a la pràctica a no poder combatre en un termini adequat els fraus més greus", afegeixen.

Un altre dels problemes que identifiquen els inspectors d'Hisenda al seu informe respecte a aquesta quota catalana també té a veure amb la deslocalització d'empreses si es fracciona la gestió dels impostos sobre el consum.

"Qualsevol diferència en la gestió d'aquests impostos, incloses les actuacions de la Inspecció, suposaria un obstacle per a la lliure circulació de mercaderies i un al·licient perquè es produïssin situacions de deslocalització d'empreses", assenyalen.

Amb tot, també apunten a "molts problemes" en el cas de la cessió de la Inspecció dels tributs suportats a Catalunya, especialment en els contribuents amb una mida mitjana o gran, en la mesura que realitzen operacions a tot el territori espanyol, o fins i tot internacionalment.

"El problema s'agreuja quan ens referim al control de les empreses multinacionals, ja que l'explotació de la informació i les actuacions de control s'han d'exercir amb caràcter nacional", postil·len.