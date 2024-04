La intenció de Yolanda Díaz sobre l'acomiadament a Espanya

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha confirmat aquest divendres que reformarà l'acomiadament a Espanya per complir la doctrina europea amb l'objectiu que "no sigui rendible" per a les empreses i que la indemnització, en cas d'acomiadament injustificat, repari "adequadament" el dany causat al treballador, per a la qual cosa es tindran en compte les circumstàncies personals.

Durant la seva compareixença a la Comissió de Treball del Senat per informar de les línies fonamentals que desenvoluparà en aquesta legislatura el seu Departament, Díaz ha declarat que la regulació espanyola de l'acomiadament s'ha d'adaptar a les exigències de la Carta Social Europea ia la doctrina de la Comitè Europeu de Drets Socials, que farà pública la resolució sobre la denúncia d'UGT contra el cost de l'acomiadament a Espanya el mes de juliol.

La vicepresidenta ha reiterat que aquest debat no va sobre si la indemnització de l'acomiadament improcedent ha de ser de 45 o 33 dies per any treballat, sinó que el disseny de l'acomiadament a Espanya no compleix la legislació europea.

"Un dels problemes que té la legislació espanyola és que (l'acomiadament) no té caràcter dissuasori ni rescabalador, entre altres coses perquè el fet de tenir una indemnització prefixada per endavant no és d'acord amb el dret. No és un problema de 33, de 40 o de 45 dies, és que el sentit de la lògica indemnitzatòria que diu Europa és un altre”, ha precisat.

Reformar les causes econòmiques a l'acomiadament objectiu

Per adaptar la regulació a la normativa comunitària, Díaz ha reiterat que té intenció d'introduir un mecanisme perquè la indemnització en un acomiadament improcedent i, per tant, no justificat, atengui les circumstàncies personals del treballador acomiadat de manera individualitzada.

"Això s'incorporarà a la doctrina de la jurisdicció social, no ho complim a Espanya i que és força anòmal (...) Això és el que canviarem, ho farem perquè es reparin adequadament els danys causats a la persona comiat injustificadament", ha subratllat.

A més, Díaz vol reforçar les causes de l'acomiadament objectiu, que permet acomiadar les empreses per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb 20 dies de salari per any treballat.

La normativa laboral actual permet efectuar un acomiadament per causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa se'n desprengui una situació econòmica negativa, en casos com l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes.

"Tot el que va vinculat a les causes, als acomiadaments objectius, cal que reforcem les causes. Això és clau. En les econòmiques es pot acomiadar senzillament si una empresa no arriba als nivells de beneficis que havia previst. No és que tingui pèrdues, sinó el que havia previst. Bé, doncs algunes coses haurem de canviar”, ha apuntat respecte a la possibilitat d'acomiadar per descens dels beneficis o previsió de pèrdues.

A més, Díaz vol fer que el cost de l'acomiadament sigui "veritablement dissuasiu".

"Hem de dissuadir les empreses de cometre acomiadaments que són injustificats. Si una resolució judicial diu que l'acomiadament és injustificat, que va vulnerar la llei, no ho podem permetre. I una cosa fonamental, que un acomiadament no sigui rendible", ha remarcat.

En aquest sentit, ha denunciat que "hi ha grans empreses" que, en els seus plans econòmics i comptabilitat, taxen el que els costarà acomiadar treballadors.

Tot i que ha afirmat que no pot revelar el contingut de la resolució que ha dictat el Comitè Europeu de Drets Socials sobre l'acomiadament a Espanya, que es farà públic al juliol, ha insistit que “és font de Dret i, per tant, cal complir-ho".

Díaz ha reiterat a més que, gràcies a la reforma laboral, les empreses no tenen raons per acomiadar injustificadament, ja que introdueix mecanismes, com els ERTE, que permeten acompanyar les empreses davant de conjuntures econòmiques difícils perquè l'acomiadament sigui l'últim recurs.

La ministra ha aprofitat també per recordar que el Ministeri ha arribat a un acord amb el Cermi per eliminar l'acomiadament automàtic de les persones declarades en situació d'incapacitat permanent.

"Espanya no va com una moto"

Durant la seva intervenció, Díaz ha negat haver dit alguna vegada que Espanya "va com una moto", unes paraules que sí que van sortir de la boca del president del Govern, Pedro Sánchez, en una sessió de control al Govern al Congrés el passat mes de febrer.

"Jo no he dit mai que Espanya anava com una moto, a la meva vida. És que jo vaig pel carrer, vaig a la compra, i Espanya no va com una moto. És més, em critiquen moltes vegades per estar al Govern d'Espanya i que digui que cal millorar. A Espanya hi ha gent que viu bé, afortunadament, però hi ha gent que viu molt malament", ha defensat.

La ministra ha negat a més que hi hagi un problema de vacants a Espanya i ha apuntat que es tracta d´un element "discursiu", però no real.

Reforma del subsidi per desocupació

Durant la seva compareixença, la vicepresidenta ha remarcat que el Govern abordarà la part assistencial del sistema de protecció a les persones aturades, amb la reforma que ja va defensar fa uns mesos davant les Corts i que va decaure amb el vot en contra del PP, Vox i Podem.

Díaz ha assegurat que, amb aquesta reforma es millorarà la quantia del subsidi i s'eliminarà, com "demanaven molts grups", el mes d'espera, que no tenia cap raó de ser. A més, permetrà la compatibilitat del treball amb la percepció del subsidi.

Democratització de les empreses amb la participació de treballadors

La vicepresidenta ha assegurat també que el Govern continuarà treballant en una cosa "que és molt vella a Europa i molt nova a Espanya": la democratització de les empreses a través de la participació dels treballadors en la presa de decisions.

Díaz ha explicat que es pretén impulsar un canvi de paradigma a l'organització empresarial, enfocant-se a les mitjanes i les grans perquè hi hagi companyies "més sòlides, més potents i que puguin convergir amb el que existeix en altres Estats."

"Hi ha moltes empreses que ja tenen aquests models i que funcionen molt millor. No hi ha cap dubte", ha subratllat la titular de Treball.

Un altre dels punts que la vicepresidenta pretén promoure és la participació sindical i col·lectiva en el disseny, la regulació i l'avaluació dels algorismes en l'àmbit laboral.