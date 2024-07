La inversió estrangera es decanta per Madrid i descarta Catalunya: els motius ocults

En els darrers anys, la Comunitat de Madrid ha consolidat la seva posició com el principal receptor d'inversió estrangera a Espanya, i ha captat el 60% del total. Aquest fenomen s'ha vist reforçat el primer trimestre del 2024, on Madrid va rebre 4.000 milions d'euros, en contrast amb els 1.000 milions que van arribar a Catalunya. Aquesta diferència significativa es deu en gran mesura a les polítiques de la Comunitat de Madrid, orientades a facilitar l'arribada de capital estranger mitjançant la simplificació normativa i la reducció d'impostos.

Una de les polítiques destacades és la coneguda com a “llei Mbappé”, que ofereix incentius fiscals a nous inversors estrangers. Aquestes mesures han contribuït a fer de Madrid una destinació atractiva per a la inversió. Des de finals dels anys noranta, Madrid i Catalunya presentaven xifres semblants en termes d'inversió estrangera, però amb el temps, la capital ha experimentat un increment notable. El 2007 i el 2018, per exemple, la inversió trimestral a Madrid va assolir pics al voltant de 19.000 milions d'euros.

En contrast, Catalunya ha tingut un exercici menys favorable, especialment després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, que va generar inestabilitat política i una caiguda dràstica en la inversió estrangera, reduint-se en un 90% en comparació de l'any anterior. Aquesta situació ha marcat una tendència que ha estat difícil de revertir i ha reflectit la importància d'un entorn polític estable per atraure inversions.

Rocío Albert, consellera d'Economia de la Comunitat de Madrid, ha assenyalat que l'èxit de la regió és degut a iniciatives com l'agència Invest in Madrid ia polítiques que eliminen traves burocràtiques i deflacten l'IRPF. A més, l'Assemblea regional ha aprovat deduccions fiscals per atraure contribuents estrangers, amb incentius addicionals previstos, encara que algunes deduccions, com les vinculades a l'habitatge, no s'inclouran al projecte de llei final.

Comparativament, altres regions com Astúries i el País Valencià presenten xifres d'inversió estrangera molt menors, amb 489 i 227 milions d'euros respectivament el primer trimestre del 2024. La disparitat en l'atracció d'inversió estrangera entre Madrid i altres comunitats autònomes subratlla la rellevància de polítiques econòmiques favorables i un entorn polític estable. La capacitat de Madrid per atraure inversió estrangera no només impulsa la seva economia regional, sinó que també enforteix la seva posició com a motor econòmic a nivell nacional.

Aquest flux de capital estranger a Madrid no només beneficia la regió en termes de creixement econòmic, sinó que també genera ocupació i millora la competitivitat. Les empreses estrangeres que inverteixen a Madrid troben un entorn propici per a les operacions, amb una infraestructura avançada, un mercat laboral qualificat i un accés privilegiat a mercats internacionals. L'estratègia de Madrid serveix com a model de com la implementació de polítiques favorables pot transformar una regió en una destinació d'inversió atractiva, aportant beneficis a llarg termini tant a nivell local com nacional.