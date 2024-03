La inversió rècord de CaixaBank al sector hoteler

per Redacció CatalunyaPress

Durant l'any 2023 CaixaBank Hotels & Tourism, la línia de negoci especialitzada en el sector hoteler i turístic, ha consolidat la seva posició com a líder del mercat en atorgar un total de 2.850 milions d'euros en crèdits a empreses i negocis turístics a Espanya. Aquesta suma representa un augment del 2% respecte a l'any anterior i marca una fita històrica en el finançament destinat a aquest sector per part de l'entitat.

Pel que fa a la distribució geogràfica, es van realitzar un total de 2.600 operacions de crèdit a tot el territori espanyol, registrant un increment del 14% respecte a l'any anterior. Les regions que van rebre més finançament van ser les Illes Balears, Catalunya, la Comunitat de Madrid, Canàries i Andalusia.

Els fons atorgats es van destinar principalment a diversos projectes dins del sector turístic, com ara la renovació d'allotjaments, l'adquisició d'hotels, iniciatives d'innovació i sostenibilitat, així com per cobrir les necessitats de capital circulant de les empreses turístiques a la seva operativa diària. Aquesta estratègia d'especialització i proximitat amb les empreses del sector ha permès que CaixaBank Hotels & Tourism contribueixi significativament al desenvolupament i creixement sostenible de la indústria turística a Espanya.

Actualment, CaixaBank Hotels & Tourism compta amb una impressionant cartera de crèdit destinada al sector de l'allotjament turístic, que arriba als 8.400 milions d'euros i servix prop de 12.000 clients. Aquestes xifres posicionen l'entitat com a referent indiscutible en aquest segment empresarial. Gràcies al seu enfocament especialitzat en el sector turístic i la seva xarxa de cobertura àmplia, CaixaBank té la capacitat d'identificar i respondre àgilment a les necessitats canviants d'aquesta indústria, brindant un servei personalitzat adaptat a cada client.

El compromís de CaixaBank amb el sector turístic es reflecteix al seu equip humà, que inclou més de 30 professionals especialitzats al mercat hoteler i aproximadament 2.200 experts en assessorament empresarial distribuïts en més de 200 centres i oficines d'atenció especialitzada en empreses i pimes a totes les comunitats autònomes.

Aquestes xifres demostren la confiança sòlida de CaixaBank en el potencial del sector turístic i el compromís continu de ser un soci fonamental per a aquestes empreses. Més enllà de la provisió de crèdit, l'entitat es dedica a atendre les necessitats específiques dels seus clients en la gestió diària de les seves operacions, així com en el suport a les prioritats estratègiques, com la transició cap a pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.