per Redacció CatalunyaPress

Hi ha inversors catalans que estan intentant comprar habitatges a Madrid? Això passaria, segons explica Francesc Quintana, CEO de VIVENDEX, que assenyala una moderació en la caiguda del mercat immobiliari, evidenciada tant en les transaccions de compravenda com en l'estabilització de la formalització d'hipoteques. Anticipau una possible reducció dels tipus d'interès que podria ajudar a normalitzar encara més el sector.

Destaca un augment del 13% en la concessió d'hipoteques a Madrid, atribuït a polítiques de liberalització econòmica a la regió, que l'han fet més atractiva per a inversors en comparació de Catalunya, on una nova llei de vivenda ha generat incertesa.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el gener del 2024, es van atorgar un 10,3% menys hipoteques que el mateix mes de l'any anterior, encara que aquest número és un 32,9% superior al mes precedent. El tipus d'interès mitjà ha pujat al 3,46%, el més alt gairebé deu anys. Tot i la caiguda anual, la disminució és menys pronunciada en comparació del mes anterior, marcant una tendència negativa durant dotze mesos consecutius. L'import mitjà de les hipoteques i el capital prestat també han disminuït.

Quintana comenta que aquest ajustament del mercat es reflecteix en la formalització d'hipoteques i suggereix que els efectes d'un gener típicament fluix en activitat econòmica no són indicatius d'una tendència a llarg termini. Les comunitats de Madrid, Galícia i Aragó mostren un creixement del nombre d'hipoteques, mentre que altres regions experimenten descensos significatius.

Finalment, Quintana prediu una disminució futura en els tipus d'interès i una estabilització en la concessió d'hipoteques, subratllant el paper de Madrid com un centre d'atracció per a inversors a causa de les seves polítiques econòmiques liberals i la disponibilitat d'hipoteques a taxes d'interès competitives, malgrat ser relativament altes.

Segons altres experts, el preu de les compravendes de pisos continuaran baixant aquest 2024 a la Comunitat de Madrid, per la qual cosa no seria descartable que aquesta tendència continués. A la ciutat, el preu del metre quadrat de vivenda se situa molt a prop dels 3.500 euros.