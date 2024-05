Investiguen com uns nutrients poden alentir l'envelliment del cervell

per Redacció CatalunyaPress

Fa molt temps que investigadors estudien el cervell amb l'objectiu de contribuir a un envelliment més saludable. Si bé se sap molt sobre els factors de risc de l'envelliment cerebral accelerat, s'ha descobert menys per identificar maneres de prevenir el deteriorament cognitiu.

Hi ha evidència que la nutrició és important, i un nou estudi publicat a 'Nature Publishing Group Aging', del Centre per al Cervell, la Biologia i el Comportament de la Universitat de Nebraska-Lincoln i la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign a Els EUA assenyalen a més com nutrients específics poden tenir un paper fonamental en l'envelliment saludable del cervell.

L'equip de científics, dirigit per Aron Barbey, director del Centre de Cervell, Biologia i Comportament, amb Jisheng Wu, estudiant de doctorat a Nebraska, i Christopher Zwilling, científic investigador d'UIUC, va fer l'estudi multimodal, combinant l'estat d'innovacions de darrera generació en neurociència i ciència nutricional, i van identificar un perfil de nutrients específic en els participants que van tenir un millor exercici cognitiu.

L'estudi transversal va inscriure 100 participants cognitivament sans, d'entre 65 i 75 anys. Aquests participants van completar un qüestionari amb informació demogràfica, mesures corporals i activitat física. Es va recollir plasma sanguini després d'un període de dejuni per analitzar els biomarcadors de nutrients.

Els participants també es van sotmetre a avaluacions cognitives i exploracions per ressonància magnètica. Els esforços van revelar dos tipus d'envelliment cerebral entre els participants: accelerat i més lent del que s'esperava. Aquells amb un envelliment cerebral més lent tenien un perfil nutricional diferent.

Els biomarcadors sanguinis de nutrients beneficiosos van ser una combinació d'àcids grassos (àcids vaccènic, gondoic, alfa linolènic, elcosapentaenoic, eicosadienoic i lignocèric); antioxidants i carotenoides, inclosos cis-luteïna, trans-luteïna i zeaxantina; dues formes de vitamina E i turó. Aquest perfil es correlaciona amb els nutrients que es troben a la dieta mediterrània, que les investigacions han associat prèviament amb un envelliment cerebral saludable.

"Investiguem biomarcadors de nutrients específics, com els perfils d'àcids grassos, que en la ciència nutricional se sap que ofereixen beneficis potencials per a la salut. Això s'alinea amb l'extens conjunt d'investigacions al camp que demostren els efectes positius per a la salut de la Dieta Mediterrània, que emfatitza els aliments rics en aquests nutrients beneficiosos", assenyala Barbey, professora de Psicologia Mildred Francis Thompson.

"El present estudi identifica patrons particulars de biomarcadors de nutrients que són prometedors i tenen associacions favorables amb mesures de rendiment cognitiu i salut cerebral", afegeix.

Barbey assenyala que investigacions anteriors sobre nutrició i envelliment cerebral s'han basat principalment en qüestionaris de freqüència d'aliments, que depenen dels records dels participants. Aquest estudi és un dels primers i més grans que combina imatges cerebrals, biomarcadors sanguinis i avaluacions cognitives validades.

"L'aspecte únic del nostre estudi rau en el seu enfocament integral, que integra dades sobre nutrició, funció cognitiva i imatges cerebrals. Això ens permet construir una comprensió més sòlida de la relació entre aquests factors. Anem més enllà del simple mesurament del rendiment cognitiu amb proves neuropsicològiques tradicionals", afirma l'investigador.

En canvi, van examinar simultàniament l'estructura, la funció i el metabolisme del cervell i van demostrar un vincle directe entre aquestes propietats del cervell i les capacitats cognitives. A més, "demostrem que aquestes propietats del cervell estan directament relacionades amb la dieta i la nutrició, com ho revelen els patrons observats als biomarcadors de nutrients".

Els investigadors continuaran explorant aquest perfil de nutrients en relació amb l'envelliment cerebral saludable. Barbey afirma que és possible, en el futur, que les troballes ajudin a desenvolupar teràpies i intervencions per promoure la salut del cervell.

"Un següent pas important consisteix a realitzar assajos controlats aleatoris. En aquests assajos, aïllarem nutrients específics amb associacions favorables amb la funció cognitiva i la salut del cervell, i els administrarem en forma de nutracèutics. Això ens permetrà avaluar definitivament si l'augment dels nivells d'aquests perfils de nutrients específics condueix de manera fiable a millores en el rendiment de les proves cognitives i en les mesures de l'estructura, la funció i el metabolisme del cervell", conclou.