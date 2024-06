El primer iPhone de la història fa 17 anys

per Gabriel Izcovich

El 29 de juny del 2007, el món va presenciar el llançament d'un dispositiu que revolucionaria la tecnologia i la comunicació: l'iPhone. Un esdeveniment històric que no només va marcar un abans i un després per a Apple, sinó que també va transformar la manera com els humans interactuen amb la tecnologia.

El llançament de l'iPhone va tenir lloc a la Macworld Conference & Expo a San Francisco, on Steve Jobs, cofundador i llavors CEO d'Apple, va pujar a l'escenari per presentar el dispositiu. Amb el seu estil característic, Jobs va mantenir l'audiència en suspens mentre descrivia el que llavors semblava increïble: un telèfon mòbil, un iPod amb pantalla tàctil i un dispositiu de comunicació per Internet, tot en un. "Avui, Apple reinventarà el telèfon", va declarar Jobs, desencadenant una ovació del públic.

L´esdeveniment va ser més que una presentació de producte; va ser un espectacle que va capturar latenció del món. L'expectativa era enorme, i Jobs no va decebre, demostrant les capacitats de l'iPhone amb una sèrie de demostracions en viu que van mostrar la facilitat d'ús i la innovació del dispositiu. La interfície dusuari, basada en una pantalla tàctil i un sol botó, va ser una ruptura radical amb els dissenys de telèfons mòbils existents.

L'impacte de l'iPhone va ser immediat i profund. A nivell mundial, va redefinir el que un telèfon mòbil podia i havia de ser. Va introduir conceptes com l'App Store, que va permetre als desenvolupadors crear i distribuir aplicacions fàcilment, i va popularitzar les pantalles tàctils capacitiva. L'adopció de l'iPhone va marcar el començament de l'era dels smartphones, i altres companyies van seguir ràpidament el seu exemple, llançant els seus propis dispositius similars.

A Espanya, l'iPhone també va tenir un gran impacte. Tot i que el dispositiu no va estar disponible al país fins al novembre del 2007, l'expectació ja era palpable. Els primers usuaris espanyols van quedar impressionats pel disseny elegant, la interfície intuïtiva i la funcionalitat avançada. Aviat, l'iPhone es va convertir en un símbol d'estatus i un objecte de desig, marcant una tendència que altres fabricants de telèfons van intentar emular.

El desenvolupament de l'iPhone va estar influenciat per diversos factors i tecnologies preexistents. Apple va prendre elements de dispositius com el Palm Pilot i el BlackBerry, però els va fer un pas més enllà amb una interfície d'usuari més amigable i capacitats multitàctils. La influència de Steve Jobs va ser crucial en aquest procés. Jobs tenia una visió clara de crear un dispositiu que fos no només funcional, sinó també bonic i fàcil dutilitzar. La seva insistència en el disseny i la simplicitat va portar Apple a prendre decisions audaços, com eliminar el teclat físic a favor duna pantalla tàctil completa.

Steve Jobs va ser la força impulsora darrere de l'iPhone. La seva capacitat per anticipar les necessitats del mercat i la seva obsessió pels detalls van fer de l'iPhone un producte revolucionari. Jobs no només va supervisar el disseny i desenvolupament del dispositiu, sinó que també va ser fonamental en el seu llançament i comercialització. El seu carisma i habilitat per comunicar van fer que cada presentació d'Apple esdevingués un esdeveniment mundial.

Des del seu llançament el 2007, l'iPhone ha venut més de 2,2 mil milions d'unitats a nivell mundial. Les vendes del primer iPhone van superar el milió d'unitats en 74 dies. En termes financers, l'iPhone s'ha convertit en el producte més reeixit d'Apple, generant més de 60% dels ingressos de la companyia en els darrers anys.

A Espanya, l'iPhone ha tingut una penetració significativa i ha esdevingut un dels smartphones més populars del mercat. Segons dades de Statista, el 2023, aproximadament el 24% dels usuaris de telèfons intel·ligents a Espanya utilitzaven un iPhone.

El llançament de l'iPhone fa 17 anys no només va canviar el rumb d'Apple, sinó que també va transformar la indústria tecnològica i la vida de milions de persones a tot el món. La combinació de disseny innovador, facilitat dús i funcionalitat avançada va establir un nou estàndard per als telèfons mòbils i va crear un ecosistema que segueix evolucionant avui dia. Steve Jobs, amb la seva visió i lideratge, va deixar un llegat que continua inspirant generacions d'innovadors i usuaris de la mateixa manera.