Iran ataca Israel: comença la gran guerra a l'Orient Mitjà

per J.C. Meneses Montserrat

La guerra entre l'Iran, la gran potència de l'Orient Mitjà i Israel ja ha començat. Teheran ha llançat desenes de drones d'atac des del seu territori que ja es dirigeixen cap a territori d'Israel, que ja ha activat les seves defenses antiaèries i la seva aviació per intentar interceptar aquests aparells. Mitjans israelians han informat que s'estima que els drones arribin a l'espai aeri israelià cap a les 2.00-3.00 hores (1.00-2.00 hora peninsular espanyola) i que l'objectiu de les Forces Armades israelianes és enderrocar-los abans que arribin a entrar al seu espai aeri.

L'informe diu que els drones van ser enderrocats pels Estats Units i el Regne Unit.

La Guàrdia Revolucionària iraniana ha informat en un comunicat del llançament de "desenes" de drones i míssils contra objectius dins dels "territoris ocupats", en referència a Israel, per "castigar el règim il·legítim i criminal".

Aquest atac és "en resposta als nombrosos crims del malvat règim sionista, inclòs l'atac a la Secció Consular de l'Ambaixada de la República Islàmica de l'Iran a Damasc" de l'1 d'abril en què van morir 16 persones, la majoria membres de la Guàrdia Revolucionària.

El portaveu de les Forces Armades israelianes, Daniel Hagari, ha confirmat també l'inici de l'atac. "Iran acaba de llançar vehicles aeris no tripulats des del territori i cap al territori de l'Estat d'Israel", ha indicat Hagari en un comunicat oficial.

"Les Forces de Defensa d'Israel estan en alerta amb una perspectiva situacional a tota hora. El sistema de defensa antiaèria està en alerta i els avions de les Forces Aèries i els vaixells de l'Armada estan en missió de protecció del cel del país. Les FDI estan seguint tots els objectius”, ha afegit el portaveu.

El responsable militar ha emplaçat a més la població a "complir les instruccions del Comandament del Front Interior i els anuncis oficials del portaveu de les FDI sobre això".

Hagari ha avançat que hi haurà talls al senyal GPS per l'ús de militar per interceptar aquests drons i ha recordat que les sirenes d'avís només sonaran si els drons entren a l'espai aeri israelià a les regions afectades.

Israel ha informat poc després de la primera confirmació de l'atac del llançament d'una segona i d'una tercera onades de projectils des del territori iranià.

La premsa israeliana ha indicat citant fonts militars que s'està fent el seguiment de més d'un centenar de projectils iranians i ha destacat que l'avió oficial del primer ministre, Benjamin Netanyahu, el 'Kenaf Zion', que encara no havia estat estrenat, ha enlairat i es troba en vol.

El mateix Netanyahu s'hauria reunit amb el Govern a la caserna general de les Forces Armades israelianes, al barri de Kirya de Tel Aviv.

Mentrestant, Jordània, l'Iraq i el Líban han tancat el seu espai aeri i almenys quatre diversos avions amb destinació a Israel han fet mitja volta. Poc després de conèixer aquestes informacions sobre canvis de rumb d'avions comercials, ha estat l'Autoritat d'Aeroports d'Israel la que ha informat que es tancarà de manera indefinida l'espai aeri del país a partir de les 0.30 hores (23.30 hora peninsular espanyola).