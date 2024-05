Iran confirma la mort del president i del ministre d'Exteriors

El Govern de l'Iran ha confirmat la mort del president del país, Ebrahim Raisi, del ministre d'Exteriors, Hossein Amirabdolahian, i dels altres acompanyants a l'accident d'helicòpter ocorregut diumenge a la tarda en una zona muntanyosa i de difícil accés de la província d'Azerbaidjan Oriental, a l'extrem nord de l'Iran.

“L'aiatol·là Ebrahim Raisi, president de la República Islàmica de l'Iran, ha estat martiritzat mentre servia el poble. L'helicòpter que transportava Raisi, (...) a causa de les condicions meteorològiques adverses, va patir un accident”, diu un comunicat del Govern iranià al canal de Telegram.

A més, s'ha informat sobre la mort tant d'Amirabdolahian com del governador d'Azerbaidjan Oriental, Malik Rahmati; l'aiatol·là Mohammad Ali Ale Hashem, imant encarregat dels precs de divendres de Tabriz, i altres membres de l'equip de seguretat, els pilots i la tripulació de l'helicòpter.

"Malgrat l'enviament de desenes d'equips de rescat de resposta ràpida per ajudar el president i el seu seguici, els esforços per trobar l'helicòpter accidentat van durar hores a causa de la boira i el difícil pas per la zona boscosa i muntanyosa", ha lamentat el Govern, que celebrarà una reunió d'urgència, segons ha informat l'agència de notícies IRNA.

Poc abans, la Mitja Lluna Roja de l'Iran havia confirmat a Telegram la localització de l'aparell, desaparegut durant diverses hores. Després d'això, el cap de la Mitja Lluna Roja va reconèixer que la “situació no és bona”.

Els mateixos serveis de rescat han compartit imatges captades amb drones sobre el lloc de l'accident, en què es poden apreciar els greus danys patits per l'aparell al vessant d'una muntanya, envoltat d'arbres i del qual pràcticament només se'n pot distingir la cua del mateix.

Abans de la confirmació oficial, diferents mitjans iranians com l'agència semioficial Mehr o IRNA ja havien donat per morts tant el mandatari com els seus acompanyants. Per la seva banda, el vicepresident executiu, Mohsen Mansuri, va arribar a publicar el següent missatge a tall de confirmació al seu compte de la xarxa social X: “A Al·là pertanyem ia ell tornarem”.

Segons han confirmat fonts sobre el terreny a IRNA, les coordenades de la localització de l'aeronau han estat trobades gràcies a un dron turc que va descobrir el senyal tèrmic en una muntanya situada a una zona boscosa a tres quilòmetres al nord-est del poble de Tavil.

Raisi anava acompanyat d'una comitiva que havia participat en la inauguració d'una presa a l'Azerbaidjan juntament amb el president àzeri, Ilham Alíev. L'helicòpter ha caigut en una zona de difícil accés i les tasques de cerca s'han dificultat per la presència d'una boira, pluja i la foscor.