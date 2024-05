L´Estat Islàmic reivindica l'atemptat contra turistes catalans al´Afganistan

per Redacció CatalunyaPress

L'Estat Islàmic ha reivindicat l'atac en què van morir sis persones, tres turistes espanyols, en un mercat de la ciutat de Bamiyan, a l'Afganistan. "Combatents d'Estat Islàmic van atacar abans-d'ahir un autobús turístic per a ciutadans de la coalició que recorria la ciutat. Els combatents tenien com a objectiu els turistes cristians i els seus acompanyants", ha indicat l'agència de notícies Amaq, afí a l'organització gihadista.

Els atacants van fer servir metralladores amb què van aconseguir "set cristians i uns cinc xiïtes hazaras", ha explicat l'agència de notícies, que assegura que entre els ferits hi ha ciutadans d'Espanya, Noruega, Austràlia i Lituània.

El comunicat destaca que Bamiyan és una "important destinació per a turistes cristians i infidels" per les seves estàtues de Buda. Un grup de sis espanyols, acompanyats per diversos afganesos i turistes d'altres nacionalitats, va ser atacat divendres mentre feien algunes compres en un basar de Bamiyan.

Tres van morir al tiroteig, mentre que una més va resultar ferida i va haver de ser traslladada d'urgència a Kabul. Tres persones més haurien mort en l'atac, totes elles de nacionalitat afganesa.

Les reaccions

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat "sobrecollit per la notícia de l'assassinat de turistes espanyols a l'Afganistan". "Segueixo la situació puntualment", ha escrit Sánchez a la xarxa social X, en què també ha indicat que "la Unitat d'Emergència Consular del Ministeri d'Exteriors està treballant per oferir tota l'assistència necessària" i ha traslladat el seu afecte als familiars i amics dels morts.

Espanya té tancada la seva Ambaixada a Kabul des de l'agost del 2021, quan els talibans van prendre el poder. En les seves recomanacions de viatge publicades a la seva web, Exteriors recomana "no viatjar sota cap circumstància a l'Afganistan" i "es recorda que hi ha el risc de segrest o atemptat a tot el país".

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha confirmat aquest divendres que els tres turistes que han mort eren de Catalunya. "Davant el tràgic assassinat de tres ciutadans catalans a l'Afganistan, estem en contacte amb totes les autoritats per fer l'acompanyament a la resta d'afectats ia les famílies", ha expressat en un missatge publicat a la xarxa social X, on també ha indicat que el poble de Catalunya és al costat dels familiars "en aquests moments dolorosos i tràgics".