L'Estat Islàmic reivindica l'atemptat de Moscou

per Redacció CatalunyaPress

L'Estat Islàmic ha reivindicat la seva autoria de l'atemptat de divendres a l'interior de la sala de concerts Crocus City Hall al nord-oest de la capital de Rússia, Moscou. Així ho ha deixat palès al seu canal de Telegram, segons ha informat Reuters. L'atac ha deixat un balanç provisional de 93 morts i cent ferits, segons avança el Servei Federal de Seguretat.

Els atacants van accedir a l'edifici vestits de camuflatge i armats amb metralletes, i van fer nombroses ràfegues de trets contra civils. Agents de les forces especials de la Guàrdia Nacional de Rússia han estat traslladats fins al lloc dels fets, recull l'agència TASS.

Segons aquestes informacions, els terroristes van començar a disparar als civils abans que comencés el concert del grup Picnic, a les vuit del vespre. L'aforament estava complet, amb 6.200 entrades venudes. Vídeos del cas mostren com alguns assistents van ser assassinats mentre intentaven fugir. A més, aquests terroristes van provocar un incendi al centre on hi ha la sala de concerts.

L'Estat Islàmic torna a colpejar

L'Estat Islàmic és una organització extremista gihadista que va sorgir a la regió de l'Orient Mitjà a principis del segle. El seu objectiu, declarat, és establir un califat islàmic a la regió, basat en una interpretació radical i violenta de la llei islàmica. Aquesta organització s'ha caracteritzat per la seva brutalitat extrema, cometent nombrosos actes de terrorisme, atrocitats contra la població civil i crims de lesa humanitat als territoris que ha controlat.

Un dels atemptats més sanguinaris perpetrats per l'Estat Islàmic va tenir lloc el 13 de novembre del 2015, a París, França. Aquella nit, un grup de terroristes vinculats a l'Estat Islàmic va dur a terme una sèrie coordinada d'atacs a diversos llocs de la ciutat, incloent-hi la sala de concerts Bataclan, on es va produir la massacre més mortífera. En total, van morir 130 persones i més de 400 van resultar ferides als atacs. Aquest atemptat va causar commoció a nivell mundial i va portar a un augment en la cooperació internacional contra el terrorisme.

El 17 d'agost del 2017 Barcelona va ser escenari d'un atemptat terrorista perpetrat per un grup d'individus afiliats a l'Estat Islàmic. Un conductor va envestir una furgoneta contra vianants a la Rambla, matant 16 persones i ferint més de 130. L'atac, reivindicat per l'Estat Islàmic, va generar commoció global i va conduir a un augment en la seguretat i la cooperació internacional contra el terrorisme.