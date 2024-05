Israel amenaça Espanya: 'Aquells que ens fan mal, nosaltres els farem mal'

El Govern d'Israel ha amenaçat aquest dilluns amb "fer mal als que facin mal" i ha recalcat que "els temps de la Inquisició han acabat" i ha detallat que l'ordre prohibint al Consolat d'Espanya a Jerusalem donar servei als palestins entrarà en vigor l'1 de juny, en el marc de la resposta israeliana a la decisió de Madrid reconèixer l'Estat de Palestina.

"Els dies de la Inquisició s'han acabat. Avui dia, el poble jueu té un Estat sobirà i independent, i ningú ens obligarà a convertir la nostra religió ni amenaçarà la nostra existència: aquells que ens fan mal, nosaltres els farem mal en resposta", ha dit el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz.

Així, ha assenyalat en un missatge publicat al seu compte a la xarxa social X que Israel "no estarà callat davant un Govern que premia el terrorisme i els líders del qual, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, coregen el lema antisemita 'Del riu al mar, Palestina serà lliure'".

"Aquells que premiïn Hamàs i intentin establir un Estat terrorista palestí no tindran contacte amb els palestins", ha manifestat, abans de detallar que ha donat ordre "per enviar una nota diplomàtica a l'Ambaixada d'Espanya a Israel prohibint el consolat espanyol a Jerusalem realitzar activitats consulars o prestar serveis consulars a residents de l'Autoritat Palestina”.

Katz ha adjuntat a més la nota enviada a l'Ambaixada espanyola a Israel amb les seves mesures en resposta després del reconeixement de l'Estat de Palestina i les declaracions de Díaz, titllades per Israel d'"antisemites", text que recalca "aquestes afirmacions són una ofensa a la sobirania i la seguretat d'Israel", motiu pel qual limita els serveis consulars als "residents al districte consular de Jerusalem".

"Per ordre del Ministeri d'Exteriors, a partir de l'1 de juny de 2024 el Consolat General d'Espanya a Jerusalem podrà donar serveis consulars únicament a residents al districte consular de Jerusalem. El Consolat General, o qualsevol en nom seu, no donarà servei a residents a l'Autoritat Palestina ni durà a terme funcions consulars o d'un altre tipus fora del districte de Jerusalem, sense consentiment previ per escrit del Ministeri", especifica.

En aquest sentit, destaca que "aquesta política no s'aplica als serveis consulars a ciutadans espanyols" i adverteix que "si aquesta política no és respectada, el Ministeri no dubtarà a l'hora d'adoptar mesures addicionals".

Resposta al reconeixement de palestina

El mateix Katz va anunciar divendres la intenció de "tallar la connexió entre la representació d'Espanya a Israel i els palestins" i "prohibir" que el Consolat a Jerusalem doni serveis als palestins residents a Cisjordània després del reconeixement de l'Estat de Palestina, si bé aquesta vegada el ministre d'Exteriors israelià ha elevat el to contra Madrid, a més de fixar una data per a l'entrada en vigor d'aquesta mesura.

El Consolat General, creat el 1853, està actualment encapçalat per Alfonso Lucini i s'encarrega de les relacions amb l'Autoritat Palestina, alhora que serveix com a oficina consular per a tota la ciutat de Jerusalem, així com per a Cisjordània i la Franja de Gaza . L'edifici es troba al barri de Xeikh Yarrà, a Jerusalem Est.

Sánchez va anunciar el 22 de maig que Espanya reconeixerà des d'aquest dimarts Estat de Palestina, un pas fet el mateix dia que Noruega i Irlanda i que ha provocat dures crítiques per part d'Israel i aplaudiments per part de les autoritats palestines, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i els països i blocs de la regió del Pròxim Orient.

Hores després, Díaz va publicar un vídeo el que defensava el reconeixement de l'Estat palestí, usant a més el citat lema, i titllava de "genocidi" l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, segons els balanços oficials.

Les paraules de Díaz, que posteriorment va recalcar que "no és antisemita" i que és partidària de la fórmula dels dos Estats al Pròxim Orient, a què es referia amb l'ús del lema, van portar l'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodica Radian-Gordon, que ha estat cridat a consultes pel Govern israelià, a carregar-hi contra, en línia amb les declaracions formulades per part del Govern israelià, molt dur en les seves crítiques contra la vicepresidenta segona i líder de Sumar.

D'altra banda, Katz va publicar diumenge un vídeo a X amb imatges de dos balladors de flamenc intercalades amb atacs de Hamàs i en què es dirigeix directament al president del Govern amb el missatge "Pedro Sánchez, Hamàs li agraeix el seu servei", a el marc de les crítiques a Madrid pel reconeixement de l'Estat de Palestina.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat aquest mateix dilluns des de Brussel·les que Espanya, Irlanda i Noruega consideren "inacceptables" tant el vídeo com els enregistraments publicats dels ambaixadors d'aquests tres països després de ser cridats a consultes.

"En algun moment caldrà expressar aquesta opinió que tenim de rebuig a una cosa que no està dins de la cortesia diplomàtica i els usos de la Convenció de Viena", ha indicat, abans d'assegurar que Espanya, Irlanda i Noruega coincideixen a "no caure en cap provocació que allunyi l'objectiu".

"El nostre objectiu és reconèixer demà l'Estat de Palestina, fer tots els esforços possibles per aconseguir l'alto el foc permanent com més aviat millor i també al final que arribi aquesta pau definitiva", ha conclòs, després de titllar diumenge d'"escandalós i execrable" el vídeo i reiterar que Israel no acovardirà Espanya